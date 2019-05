Torna quindi tutto in discussione per la Salernitana e il Foggia, rispettivamente quart'ultima e quint'ultima forza del campionato appena terminato dopo la retrocessione all'ultimo posto in classifica del Palermo per illecito amministrativo.

Salernitana e Foggia, quart'ultima e quint'ultima classificate, si devono affrontare per stabilire chi rimarrà in Cadetteria. Lo ha stabilito il Collegio di Garanzia dello Sport.

