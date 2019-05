Al 55' la sua cresta è sbucata in area sfruttando al meglio il corner battuto da Carrasco, che poi è stato il primo ad abbracciare il compagno. Con questa vittoria il Dalian è salito a quota 13 punti al nono posto in classifica, 17 in meno della capolista Beijing Guoan.

E alla decima presenza Marek Hamsik trovò il primo gol . Ce l'ha fatta, lo slovacco, a segnare la prima rete in Chinese Super League con la maglia del Dalian Yifang. Nel match contro lo Shanghai Shenhua, valido per l'11esima giornata di campionato, l'ex Napoli ha firmato l'1-0 con un colpo di testa.

