Delle nostre rappresentanti, la Juventus sarà in prima fascia, il Napoli in seconda, l'Inter in terza e la Dea in quarta. Ancora da assegnare circa un quarto dei posti.

Non si sono ancora esauriti gli echi dell'ultima giornata del campionato di calcio con emozioni e colpi di scena che si susseguivano a ripetizione, ripercuotendosi di volta in volta sulla lotta per i posti in Champions League ed Europa League e su quella, ancor più drammatica, per non dover lasciare la Serie A.

Naturalmente non era possibile, ma pareva davvero che la mano che aveva sorteggiato la giornata numero 38 fosse stata guidata da una regia occulta che aveva puntato sul finale thriller. E i protagonisti nell'arena non si tiravano indietro regalando spunti ed emozioni a ripetizione, soprattutto lungo la via Emilia, da Milano a Ferrara passando per Reggio, mentre a Firenze la paura di perdere faceva vivere la sfida più che altro sulle emozioni di web e radioline.

Alla fine i verdetti "europei" hanno rispecchiato quella che era la classifica prima degli ultimi 90 minuti: Atalanta, Inter e Milan hanno vinto le rispettive gare e la Champions League è nerazzurra - per quelli bergamaschi è una première assoluta - mentre i rossoneri faranno compagnia a Roma e Lazio in Europa League, con i giallorossi costretti a un fastidioso, e in piena estate anche insidioso, preliminare.

Champions League: il Real Madrid è l'ultimo club ad averla vinta

Champions League, italiane una per fascia

Per la composizione definitiva delle quattro fasce, necessarie per l'estrazione dei gironi, sarà necessario attendere ancora gli ultimi verdetti - fondamentali saranno le due finali di Champions League ed Europa League 2018-19 - oltre alla disputa dei turni preliminari estivi. Le squadre italiane, comunque, sono già certe della rispettiva fascia: ognuna ne occuperà una diversa.

Juventus testa di serie

La Juventus sarà testa di serie in quanto vincitrice della Serie A, insieme alle prime dei maggiori campionati - Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, PSG e Zenit San Pietroburgo - oltre alle due inglesi che prevarranno nelle sfide del Wanda Metropolitano (Liverpool o Tottenham) e di Baku (Arsenal o Chelsea).

Girone di ferro per il Napoli nell'ultima Champions League

Seconda fascia da brividi

Mai come in questo caso, più che di seconda fascia si potrebbe parlare di prima-bis. Oltre al Napoli, infatti, ci saranno squadroni come Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund e, oltre allo Shakhtar, alcune variabili, fra cui la perdente della finale di Champions, il Chelsea se perde a Baku, Porto e Ajax se passano i preliminari.

Terza fascia con l'Inter

L'Inter è certa della terza fascia, anche se di poco perché al momento il suo ranking è piuttosto bassino, dove sarà in compagnia di Benfica, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Anderlecht e Valencia, mentre rimangono ancora da assegnare due posti con Dinamo Kiev, Lione, Basilea e Celtic Glasgow candidati.

Atalanta: esordio in quarta

Il ballo della debuttante parte dalla quarta fascia, ma l'Atalanta non ha paura e lo ha dimostrato nell'Europa League 2017-18 dove ha messo in fila Everton e Lione nella fase a gironi, uscendo poi nel turno successivo per un solo gol contro il Borussia Dortmund. Nella stessa fascia dei bergamaschi ci saranno Lokomotiv Mosca, Genk, Galatasaray, Lipsia e Lille, con due posti ancora da assegnare in base ai preliminari.