Il difensore spagnolo vorrebbe lasciare i Blancos gratis annullando la clausola rescissoria. Ma la dirigenza al momento non vuole farlo partire.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 27/05/2019 16:25 | aggiornato 27/05/2019 16:29

In casa Real Madrid sembra essere definitvamente scoppiato il caso legato al futuro di Sergio Ramos, che dopo le indiscrezioni di calciomercato circolate nelle ultime ore sul suo conto sembra aver fatto il definitivo passo per richiedere la cessione in estate.

La notizia arriva dall'emittente televisiva El Chiringuito, che svela come il capitano dei Blancos abbia chiesto alla sua dirigenza di lasciare Madrid. La proposta del difensore spagnolo è stata fatta direttamente al presidente Florentino Perez e il 33enne avrebbe chiesto al primo dirigente delle Merengues l'uso della cosiddetta "carta de libertad".

🚨NOTICIA #JUGONES | Así ha sido la REUNIÓN DE URGENCIA en la que RAMOS le ha PEDIDO a FLORENTINO la CARTA DE LIBERTAD para irse a CHINA. pic.twitter.com/xqRxprfMZN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 27, 2019

Si tratta di una sorta di clausola non scritta che permetterebbe a Sergio Ramos di andare via dal Real Madrid senza l'obbligo del pagamento della clausola rescissoria presente nel suo contratto (fissata addirittura a 800 milioni di euro). In parole povere, il difensore vorrebbe liberarsi gratis.

Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid per la Cina

Sergio Ramos avrebbe chiesto la cessione al Real Madrid: ha offerte dalla Cina

Ma le notizie sorprendenti non finiscono qui, visto che Sergio Ramos (il cui contratto col Real è in scadenza nell'estate del 2021) avrebbe chiesto il rilascio in un incontro recente a casa sua con presenti il presidente e il suo procuratore perché per lui ci sarebbero ricche offerte di calciomercato provenienti da alcune squadre che partecipano al campionato cinese.

Il difensore quindi non vorrebbe lasciare la Spagna per provare un'esperienza in un'altra grande squadra europea ma per andare a concludere la carriera in Oriente dove sarebbero pronti a ricoprire d'oro un giocatore della sua statura internazionale.

Sempre El Chiringuito però ha chiarito che al momento la risposta da parte di Florentino Perez e del Real Madrid sarebbe stata negativa. Il club non ha intenzione al momento di separarsi dal suo capitano e soprattutto non ha intenzione di lasciarlo andare gratis come vorrebbe lui con l'uso della carta de libertad.

Il no del Real però è soltanto la risposta alla prima forzatura di Sergio Ramos che già da maggio sta spingendo per lasciare i Blancos. E tutto lascia pensare che questa sia solo la prima mossa di un braccio di ferro destinato a durare tutta l'estate.