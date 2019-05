Il ds ha comunicato l'addio al Torino ed è in arrivo. Per la panchina la prima scelta è l'allenatore dell'Atalanta, che Percassi non vuole far partire da Bergamo.

di Luca Guerra - 27/05/2019 18:07 | aggiornato 27/05/2019 18:12

Quella contro il Parma è stata l'ultima con la Roma per Daniele De Rossi e Claudio Ranieri. Nei loro ruoli e con le debite proporzioni, due icone per i tifosi giallorossi. Squadra che ha archiviato una stagione non semplice, conclusa con il sesto posto in Serie A e il pass per i preliminari di Europa League, un cambio di allenatore a stagione in corso con l'esonero di Eusebio Di Francesco, l'addio con il direttore sportivo Monchi e un rapporto tormentato tra piazza e proprietà. Il futuro giallorosso e le trattative di mercato per la prossima annata, però, sono già alle porte.

La rosa sulla quale fare affidamento nella stagione 2019/2020 è tutta da definire. Dzeko e Kolarov - fischiati nell'ultima apparizione stagionale - potrebbero cambiare aria, la posizione di Manolas è sotto valutazione e il rinnovo di alcuni legami contrattuali (Zaniolo ed El Shaarawy in particolare) sarà discusso nelle prossime settimane. Così, le priorità in casa Roma per la stagione 2019/2020 rispondono a due caselle su tutte: allenatore e direttore sportivo.

Il nome di chi dovrà curare l'area tecnica e le trattative di calciomercato è ben noto da tempo, ma il suo arrivo non ha ancora assunto i crismi dell'ufficialità. Si tratta di Gianluca Petrachi, che ha annunciato l'addio al Torino a fine stagione dopo 10 anni nei quadri societari. Gli sarà affidato un delicato compito: ricostruire sulle basi delle macerie lasciate in eredità da Monchi e farlo in fretta. Necessità dettata dal calendario, che vedrà la Roma partire dai preliminari di Europa League e giocare la prima partita ufficiale della nuova stagione il 25 luglio.

Calciomercato, la Roma punta Gianluca Petrachi per il ruolo di direttore sportivo

Calciomercato Roma, Gasperini per la panchina: indice di gradimento alto, l'Atalanta si oppone

L'arrivo di Petrachi corrisponderà al probabile addio alla Roma di Frederic Massara, che rassegnerà le dimissioni. Per decifrare il nome del prossimo allenatore della Roma, invece, occorrerà attendere l'ok del club che oggi ha sotto contratto Gian Piero Gasperini, obiettivo numero uno per la panchina. Artefice del miracolo Atalanta, con lo storico terzo posto che permetterà ai bergamaschi di partecipare alla prossima Champions League, il Gasp è ritenuto il profilo ideale per riavviare il motore giallorosso. Abile nel lavorare con i giovani e riportare entusiasmo, l'ex guida di Genoa e Inter non ha nascosto il suo gradimento per la Roma nel corso di un siparietto con Fabio Capello su Sky Sport. L'esperto allenatore, che a Roma ha vinto lo scudetto nel 2001, gli ha ricordato il peso del fattore ambientale:

Guarda che lì (riferendosi a Roma, ndr) non è come a Bergamo, è più difficile.

Una sfida raccolta da Gasperini con il sorriso sulle labbra, senza smentire l'ipotesi Roma:

Ora pensiamo a festeggiare. Poi mi incontrerò serenamente con il presidente Percassi.

Gian Piero Gasperini festeggiato dopo la qualificazione dell'Atalanta alla prossima Champions League

Chi non sembra proprio d'accordo con l'idea di perdere il condottiero di un gruppo capace di stupire tutti e dar vita a una cavalcata memorabile, con terzo posto e finale di Coppa Italia, è proprio Luca Percassi, presidente dell'Atalanta. Che durante la festa qualificazione ha ribadito un concetto semplice:

Il primo abbraccio l'ho dato a Gasperini, era ovvio. Convincerlo ad allenare l'Atalanta anche il prossimo anno? Per me è scontato che rimanga qui.

Frasi che lasciano presagire un braccio di ferro tra le parti, con la Roma che pressa all'orizzonte. Nella Capitale sarà poi necessario risolvere il capitolo legato a Francesco Totti: l'ex capitano chiede da mesi più poteri al presidente James Pallotta (che in città non mette piede da un anno) e chiederà nelle prossime settimane un colloquio con la proprietà. L'obiettivo è capire se esistono le condizioni per ottenere un ruolo più rilevante e attivo o se anche nella prossima stagione gli toccherà indossare i panni dell'ambasciatore.