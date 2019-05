Il manager degli Spurs pensa solo alla finale. Dopo Madrid, si concentrerà sul futuro. Llorente, Sissoko e Lamela caricano l'ambiente.

di Antonio Gargano - 27/05/2019 19:03 | aggiornato 27/05/2019 19:08

È iniziata la settimana che porta alla finale di Champions League. Sabato 1° giugno, al Wanda Metropolitano di Madrid, andrà in scena il match tra Tottenham e Liverpool. L'ultimo atto del trofeo sarà una sfida tutta inglese, a 11 anni di distanza da Manchester United-Chelsea. Un match che può dire tanto non solo per le bacheche delle due squadre, ma anche per il calciomercato e per il futuro di Mauricio Pochettino.

Il manager degli Spurs, che negli ultimi giorni è stato accostato alla Juventus insieme a numerosi colleghi di spicco, non ha ancora sciolto le riserve sulla prossima stagione. Un altro anno in Premier League, alla guida del club del nord di Londra, oppure una nuova avventura lontano dall'Inghilterra, magari in Serie A e nelle vesti di successore di Massimiliano Allegri. Con un obiettivo così importante in vista, però, è difficile pensare a cosa accadrà nelle prossime settimane. Pochettino si è presentato in conferenza stampa a Madrid, lasciando ancora tutto in sospeso:

Niente è più importante del futuro prossimo. Siamo ad una sola partita dallo scrivere la storia di questo club e non è il momento adatto per pensare al singolo. Il mio futuro adesso non è importante, siamo concentrati al 200% sulla finale di sabato. Tutto quello che non riguarda la Champions League, verrà affrontato solo dopo la finale.

Pochettino rimane concentrato sulle scelte di formazione e sul recupero di Harry Kane, che dovrebbe tornare a disposizione per la finale. Se dovesse vincere la Champions League, sarebbe il suo primo trofeo in carriera. L'unica finale disputata sulla panchina del Tottenham è quella di League Cup nel 2015, persa 2-0 contro il Chelsea:

Kane sta recuperando, è in gruppo da venerdì e abbiamo un'intera settimana per analizzarne i progressi. Sarà difficilissimo sceglierne 11, ma so che ognuno darà il suo massimo contributo e che tutti noi abbiamo lottato da squadra per arrivare fino a Madrid.

L'entusiasmo è alle stelle, la qualificazione last-minute contro l'Ajax ha lanciato il Tottenham esattamente come il Liverpool, reduce dalla rimonta sul Barcellona dopo aver perso 3-0 al Camp Nou. Pochettino non vuole fare paragoni con gli incroci in Premier League:

Il contesto è completamente diverso, non possiamo far riferimento a partite di campionato in cui 3 punti hanno una valenza differente da una gara secca. Qui ci giochiamo tutto in una sola sfida, non c'entrano Wembley o Anfield. Sarà una grande emozione, in pochi sanno cosa significhi arrivare a questo punto della Champions League.

L'ultimo allenatore argentino a vincere la Champions League è stato Helenio Herrera negli anni '60. Il Tottenham non vince un titolo continentale dalla Coppa UEFA del 1984, la Premier League addirittura dal 1961. Nel complesso, non solleva un trofeo dalla League Cup del 2008. Il momento di Pochettino assume già un contorno leggendario nella storia degli Spurs:

Mi sto godendo questo periodo. Mi sono ricordato che proprio oggi è il quinto anniversario della mia firma da manager del Tottenham. Arrivare ad un traguardo del genere è incredibile: solo una finale dei Mondiali è paragonabile a questa settimana.

La carica di Llorente, Lamela e Sissoko

Tra quei calciatori che già hanno assaporato una finale di Champions League, c'è Fernando Llorente. L'attaccante spagnolo, che nel 2015 sfiorò la vittoria con la Juventus a Berlino, vuole una rivincita e carica l'ambiente:

Abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso, adesso c'è solo da mettere il punto esclamativo su un cammino inimmaginabile. Nessuno avrebbe scommesso sul Tottenham in finale, ma adesso vogliamo fare la storia.

Un'altra vecchia conoscenza della Serie A è Erik Lamela, che in finale potrebbe essere una carta importantissima per gli Spurs. L'ex calciatore della Roma si sbilancia anche su Pochettino:

Abbiamo un'opportunità unica, ci sono giocatori che non giocheranno mai più una partita come questa. Abbiamo iniziato a crederci dopo aver superato i gironi, sappiamo di essere una grande squadra e abbiamo acquisito ulteriore consapevolezza dopo ogni turno. Pochettino è il Tottenham, nulla sarebbe stato possibile senza di lui. In Italia farebbe molto bene.

Grande emozione anche per Moussa Sissoko, in conferenza stampa insieme al manager argentino per analizzare l'avvicinamento al match di Madrid contro il Liverpool:

Siamo davvero emozionati, la tensione cresce giorno dopo giorno e la fine della Premier League ha accentuato l'attesa per la finale di Champions League. Non vediamo l'ora di scendere in campo, siamo molto fiduciosi.