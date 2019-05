All'indomani della finale di Europa League in programma mercoledì 29 maggio a Baku, l'agente di Sarri, Fali Ramadani, incontrerà Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich. I due parleranno dell'uscita dell'allenatore italiano che ha ancora due anni di contratto. E intanto i Blues hanno già pronto il sostituto, ovvero quel Frank Lampard che attualmente è il manager del Derby County e stasera si giocherà la promozione in Premier League sfidando l'Aston Villa.

Tradotto: il prossimo allenatore della Juventus sarà uno tra Sarri, Emery, Klopp e Pochettino, impegnati nelle finali di Champions ed Europa League. Ma visto che Emery non si muoverà dai Gunners e che Klopp e Pochettino difficilmente cambieranno squadra, ecco che resta solo l'ex tecnico del Napoli . Come riposta Sky Sport, la scelta della dirigenza juventina è ricaduta proprio su di lui, con Simone Inzaghi diventato soluzione d'emergenza.

Ormai è Maurizio Sarri il candidato numero uno alla panchina della Juventus . Si capisce anche dalle parole pronunciate dal direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, prima della partita persa 2-0 in casa della Sampdoria: "Abbiamo le idee chiare, stiamo facendo le nostre valutazioni ma ci sono ancora tante competizioni in corso e fino a quando non termineranno mi sembra giusto rimanere in questa situazione".

