L'ex ct dovrebbe essere annunciato nella giornata di mercoledì, poi il 1° giugno sarà al Wanda Metropolitano di Madrid per assistere alla finale di Champions con la dirigenza nerazzurra.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 27/05/2019 08:31 | aggiornato 27/05/2019 08:49

Ottenuta la qualificazione in Champions League col brivido all'ultima giornata, per l'Inter è tempo di voltare pagina. Come riporta Gianluca Di Marzio, in settimana cambierà la guida tecnica dei nerazzurri. Dopo due anni verrà dato l'addio a Luciano Spalletti (era arrivato a maggio 2017), che pure ha raggiunto l'obiettivo prefissato, e sarà accolto a braccia aperte Antonio Conte.

Il giorno dell'annuncio dovrebbe essere mercoledì (in serata a Baku si sfideranno Chelsea e Arsenal in finale di Europa League), quando l'ex ct della Nazionale firmerà un contratto triennale da 12 milioni netti a stagione.

Il 1° giugno, poi, Conte farà tappa al Wanda Metropolitano di Madrid per assistere alla finale di Champions tra Tottenham e Liverpool. Sarà la sua prima uscita ufficiale da allenatore dell'Inter, insieme a lui ci sarà la dirigenza nerazzurra al gran completo formata dall'ad Beppe Marotta, dal ds Piero Ausilio, dal CEO Alessandro Antonello e dal presidente Steven Zhang. Previsto nelle prossime settimana anche un viaggio in Cina per conoscere Zhang Jindong e tutta la proprietà.