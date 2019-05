Il presidente Saputo, nella conferenza stampa di fine stagione, annuncia un futuro ambizioso: "Non voglio più soffrire così, è arrivato il momento del salto di qualità". Cautela sul nuovo dirigente, che però sembra a un passo.

Quando il 28 gennaio scorso è tornato a sedersi sulla panchina del Bologna, dove aveva fatto il suo debutto da allenatore nel 2008, Sinisa Mihajlovic si era presentato con propositi battaglieri. Deciso a rianimare una squadra in crisi di risultati e di identità, a un passo da una clamorosa retrocessione, aveva parlato di grinta, dell'intenzione di giocarsela a viso aperto con tutti.

Quattro mesi più tardi si può dire che il serbo sia stato di parola. Il suo Bologna non solo ha centrato la salvezza in anticipo, ma lo ha fatto mostrando un gioco propositivo e piacevole, collezionando la bellezza di 30 punti in 17 gare e mietendo vittime eccellenti, dall'Inter - prima gara con Mihajlovic in panchina - al Napoli piegato 3-2 nell'ultima di campionato al Dall'Ara con i gol di Dzemaili e Santander. E adesso cosa succede? A proposito del futuro del tecnico e del club ha parlato il presidente rossoblù Joey Saputo nella tradizionale conferenza stampa di fine stagione.

Mai come quest'anno è difficile fare una valutazione, abbiamo giocato due campionati diversi. Ricordo bene gennaio, la tensione e la preoccupazione erano negli occhi di tutti, eravamo davvero preoccupati. Sono stati commessi errori, ma li abbiamo corretti in corsa. Mihajlovic? Sono molto ottimista, ci ha chiesto 10-15 giorni ma i nostri obiettivi sono gli stessi. Non gli ho dato una scadenza precisa, ma è una persona molto seria e capisce la situazione. Ripeto, sono molto ottimista.

Nelle 17 partite della gestione Mihaijlovic, il Bologna ha collezionato 9 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte conquistando un totale di 30 punti e centrando una splendida salvezza.

Bologna, Saputo disegna il futuro: Mihajlovic, Sabatini e il mercato

Saputo ha proseguito parlando poi di Walter Sabatini, dirigente che da tempo viene accostato al Bologna e per cui al di là della comprensibile cautela del presidente, che pubblicamente non conferma né smentisce, l'accordo sarebbe davvero a un passo.

Sui dirigenti non ho ancora deciso ma conosco Walter da quando era alla Roma, è una leggenda del calcio italiano e i suoi consigli potrebbero sicuramente essere importanti. Bigon ha fatto degli errori, è vero, ma anche tante cose buone visto che siamo decimi. Decideremo nei prossimi giorni, ma credo che la struttura in futuro potrà essere più complessa di adesso.

Secondo numerose indiscrezioni il piano di Saputo sarebbe quello di affiancare Sabatini a Bigon, nominandolo direttore tecnico e supervisore anche per quanto riguarda il Montreal Impact, l'altra squadra di proprietà di Saputo che gioca nel campionato americano. Confermato anche l'amministratore delegato Claudio Fenucci, uomo di fiducia dell'imprenditore italo-canadese, i nodi da sciogliere restano quelli relativi all'allenatore e al mercato.

Saputo infatti confessa di non volersi più accontentare della salvezza, ma di puntare a un salto di qualità che porti il Bologna costantemente nella parte sinistra della classifica - Bigon alza ulteriormente l'asticella parlando di lotta per l'Europa - e questo non potrà che accadere attraverso importanti investimenti in chiave calciomercato. Come prima cosa bisognerà trattare i giocatori attualmente in prestito, protagonisti della straordinaria cavalcata-salvezza.

Gli ultimi mesi non ci faranno dimenticare gli errori commessi, non voglio mai più soffrire così. Adesso l'obiettivo è di stare stabilmente nella parte sinistra della classifica, non voglio parlare di budget ma è chiaro che già soltanto per riscattare alcuni giocatori serviranno investimenti importanti. Per Lyanco parlerò con Cairo, ma non sarà facile. E spero di trovare una soluzione con la Juve per Orsolini. Investiremo anche altri soldi, anche nelle infrastrutture, vogliamo che il Bologna cresca globalmente. E vogliamo uno stadio europeo, ma prima di tutto costruiremo una squadra all'altezza delle nostre ambizioni.

Ospite di Tiki Taka, anche Mihajlovic ha parlato di 10-15 giorni per decidere, rassicurando però i tifosi rossoblù sulle buone intenzioni del presidente nonché su una possibile suggestione relativa a Daniele De Rossi.