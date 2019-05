Dalla prossima stagione, dopo la realizzazione del centro VAR a Coverciano, agli arbitri sarà concesso di parlare della partita.

di Annalisa Cesaretti

Il VAR ha sconfessato tanti principi del vecchio modo di intendere il calcio, tranne uno: l'ultima parola spetta sempre all'arbitro. La tecnologia suggerisce e lui agisce. L'auricolare porta all'orecchio del direttore di gara le voci dei due assistenti che, dalla regia dello stadio, lo aiutano nelle decisioni. All'occorrenza sa di poter contare su quei quattro occhi in più. Ma spesso ci si chiede che cosa abbiano e non abbiano visto. E finora le uniche risposte attendibili, quelle dei diretti interessati, non sono mai arrivate. Dalla prossima stagione, però, gli arbitri potranno finalmente prendere parola. Lo ha annunciato il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi, durante la cerimonia del Premio Nazionale Enzo Bearzot.

A rendere possibile questo cambiamento quasi epocale è la realizzazione di un progetto ben più grande. Solo due mesi fa, infatti, l'AIA - attraverso un comunicato ufficiale - rendeva noto il suo intento di realizzare in quel di Coverciano una sala unica per il VAR, dalla quale gli assistenti video potranno monitorare in contemporanea più di una gara. Il presidente Nicchi mira a renderla operativa già dalla prossima stagione e intanto dà un'anticipazione di uno degli aspetti più interessanti della novità in arrivo:

Quando avremo la sala Var gli arbitri parleranno dopo le partite.

Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Marcello Nicchi

Nicchi sulla sala VAR: "Sarà qualcosa di unico al mondo"

Fino a un giorno fa sembrava pura utopia, ma ora immaginare un arbitro che spiega le sue decisioni significa semplicemente pregustare ciò che, con tutta probabilità, accadrà dal prossimo mese di agosto. È così che funziona l'innovazione. La sala unica darà il via alla fase 2.0 del VAR e sarà il primo step di un percorso di crescita dell'intera classe arbitrale. Il presidente Nicchi non ha dubbi a riguardo: a trarne vantaggio saranno sia il calcio italiano che l'AIA.

Il centro VAR darà grande visibilità agli arbitri e al nostro calcio, sarà qualcosa di unico al mondo. Corriamo perché vogliamo arrivare primi, non secondi.

Prima di pensare al futuro, però, è bene guardare al passato. Anche nella stagione che sta per terminare, infatti, non sono mancate le solite critiche nei confronti dei direttori di gara e del loro operato. Si procederà con una valutazione attenta del lavoro svolto dagli arbitri tra una settimana, dopo le finali di Serie B e C. Intanto Nicchi ne approfitta per fare i suoi complimenti ai direttori di gara: