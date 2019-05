L'attaccante non ha giocato nella finale di Coppa del Re e ha spiegato di essere andato sotto i ferri contro la sua volontà: "Non ho deciso io, è stata colpa di un infortunio patito contro il Liverpool".

La stagione del Barcellona si è chiusa con una grande delusione arrivata per la sconfitta in finale di Coppa del Re per mano del Valencia. Partita in cui la squadra di Valverde ha dovuto fare a meno di Luis Suarez.

L'attaccante uruguaiano era fuori per via di un'operazione chirurgica subita un paio di settimane fa e secondo il centravanti, questo intervento chirurgico non era rimandabile e i medici lo hanno costretto ad andare sotto i ferri.

Non mi sono operato per i problemi alla cartilagine, ma per una lesione al menisco arrivata nella partita col Liverpool. Sono stato costretto a operarmi e ho saltato la finale contro la mia volontà. Sono state dette falistà sulla mia professionalità, ma io ho sempre dato il 100%.

Con il messaggio sul suo profilo Instagram, Suarez ha quindi smentito chi lo accusava di essersi trascinato problemi alla cartilagine da tempo e aver saltato la finale poi persa 2-1 dal Barcellona per negligenza.