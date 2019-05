Stam "still has it": intervento killer in una partita di beneficenza

Dopo alcuni contrasti molto duri, Stam si è reso protagonista di un tackle durissimo su un avversario, fatto letteralmente volare con una scivolata. A dimostrazione che per alcuni giocatori non è mai un'amichevole.

Leggende di Manchester United e Bayern Monaco sono scese in campo per ricordare la finale di Champions League del 1999 vinta dai Red Devils all'ultimo secondo e l'ex giocatore del Milan ha giocato proprio come se ci fosse la coppa in palio.

Che Jaap Stam fosse un giocatore che non ha mai amato le buone maniere in campo è un fatto noto. Ma forse il gigante olandese ha un po' esagerato oggi visto che stava giocando una partita di beneficienza.

L'ex difensore olandese non ha fatto prigionieri nel match in cui è stata commemorata la finale di Champions League del 1999 fra Manchester United e Bayern Monaco.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK