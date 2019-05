L'Hellas espunga il campo del Pescara e va a giocarsi la finale contro il Cittadella. Decisivo il rigore di Di Carmine nella ripresa. Successo meritato della squadra di Aglietti.

di MarcoValerio Bava - 26/05/2019 23:19 | aggiornato 26/05/2019 23:23

Il Verona espugna l'Adriatico e raggiunge il Cittadella in una finale di playoff di Serie B tutta veneta. Cade il Pescara che dopo il pareggio del Bentegodi poteva contare su due risultati su tre. Decisivo il gol nella ripresa di bomber Di Carmine che sigla il suo dodicesimo gol in stagione.

Primo tempo con l'Hellas molto più convinto rispetto al Pescara, un po' frenato forse dal potersi accontentare anche del pareggio. La squadra di Aglietti gioca meglio, anche se di occasioni vere e proprie non ne arrivano, a parte quella del 35' con Di Carmine che segna un illusorio vantaggio subito cancellato dalla segnalazione di fuorigioco del primo assistente di Abbattista.

Nella ripresa è il Pescara a partire meglio, ma Marras non è preciso su assist di Sottil. Poco dopo è Memushaj a impegnare Silvesti che però è attento. Dopo i primi 10' di ripresa in cui sono i padroni di casa a spingere, ecco che il Verona torna a fare la partita e un duetto tra Pazzini e Di Carmine porta Scognamiglio al fallo da rigore che proprio Di Carmine trasforma realizzando l'1-0. È il gol che porta i gialloblu in finale, a giocarsi la promozione contro il Cittadella, già perché gli assalti finali del Pescara non portano al pareggio. Per Aglietti una soddisfazione niente male. Lui subentrato a Grosso in un momento di grave difficoltà dell'Hellas. Delusione invece per il Pescara che rimane nella serie cadetta.

Serie B, la cronaca di Pescara-Hellas

Serie B, Pescara-Verona: la cronaca del match

Nella squadra di Aglietti c'è Di Carmine a guidare l'attacco, Pazzini va in panchina, con Laribi e Matos a muoversi da esterni offensivi. Pillon risponde dando fiducia a Sottil con Mancuso e Marras preferito a Monachello e Antonucci. Partita abbastanza bloccata in avvio, con gli ospiti leggermente più intraprendenti, al 17' il Pescara deve rinunciare a Pinto che cade male e s'infortuna a una mano. Al suo posto c'è Del Grosso. Poco prima sulla testa di Laribi ecco l'occasione più nitida in questo avvio di gara, cross da destra, ma l'ex Cesena tutto solo non trova l'impatto giusto con la palla che termina fuori.

Cambio forzato anche nell'Hellas con Empereur che accusa un problema e deve lasciar spazio a Bianchetti. La partita è tesa e lo confermano le scintille tra Marras e Balzano compagni di squadra che non se le mandano a dire. Il Pescara ci prova con Sottil che di destro dal limite dell'area trova la deviazione di Bianchetti e chiama Silvestri alla deviazione in angolo.

È il 35' quando Di Carmine s'invola verso la porta del Pescara e poi infila Fiorillo. Gioia di brevissima durata perché si alza la bandierina del primo assistente di Abbattista che segnala il fuorigioco (che c'è). Il Verona è più intraprendente, tiene in mano il pallino del gioco, i padroni di casa hanno una potenziale occasione in ripartenza ma non gestiscono bene il contropiede e l'azione sfuma. Si va a riposo sullo 0-0. Stesso risultato maturato al Bentegodi all'andata.

Serie B, la cronaca della semifinale playoff

La ripresa

Il secondo tempo si apre senza cambi e con un Pescara decisamente più tonico: Sottil crossa da destra, arriva Marras che da pochi passi però non trova la porta del Verona. Poco dopo è Memushaj a provarci dalla distanza, ma Silvestri è attento e para. Aglietti inserisce Lee al posto di Laribi e il Verona torna a spingere, ma la conclusione di Faraoni non crea problemi a Fiorillo.

Al 63' episodio da Var in area Verona per un contatto Sottil-Faraoni, ma dopo l'on field review Abbattista lascia correre. Ma è di nuovo l'Hellas che tiene in mano il pallino del gioco e si rende pericoloso con Matos che calcia alto al 69'. Passano due minuti e Scognamiglio trattiene Di Carmine in area, per l'arbitro è rigore e giallo nei confronti del centrale biancazzurro. Dal dischetto si presenta proprio il numero 10 che è glaciale e spiazza Fiorillo. Pillon prova a correre ai ripari e mette dentro Bellini, un attaccante, al posto di Crecco.

Il Delfino prova a portarsi in avanti, ma il cross di Memushaj per Bellini viene intercettato dall'uscita di Silvestri. Col passare dei minuti cresce il nervosismo e serve l'intervento di Abbattista per riportare la calma tra Marras e Gustafson. Potenziale occasione per il Pescara all'82' ma Dawidowicz intercetta la conclusione di Mancuso. Il difensore polacco è ancora decisivo cinque minuti dopo non permettendo a Bellini d'intercettare l'assist di Marras. Gli ultimi minuti della semifinale dei playoff di Serie B sono di assalto del Pescara alla porta dell'Hellas, ma un assalto da consumare in dieci visto che Scognamiglio rimedia il secondo giallo e viene espulso, al 94' clamorosa occasione per i padroni di casa con Bellini che si gira in area e calcia alto di poco. Ultimo brivido per il Verona che vola in finale e si giocherà l'ultimo posto promozione con il Cittadella.