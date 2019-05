Jovic vuole Premier League o Serie A: "Campionati perfetti per me"

Per l'occasione il tecnico schiera la 38esima formazione diversa in 38 turni di Serie A, giocando con il 4-4-2 e dando la prima da titolare al terzo portiere Pinsoglio. Il tandem d'attacco sarà composto da Dybala e Kean.

La stagione di Sampdoria e Juventus si chiude nell'ultima giornata di campionato, in una partita in programma a Marassi che non conta nulla ai fini della classifica ma sarà quella di addio per Allegri ai bianconeri.

