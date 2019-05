Serie A, le formazioni ufficiali della 38esima giornata

Spalletti si affida a Icardi mentre Gattuso conferma Borini titolare. De Rossi dal primo minuto con la fascia di capitano nell'ultima in giallorosso.

26/05/2019 19:37 | aggiornato 26/05/2019 19:42

Il campionato di Serie A si sta per chiudere e gli ultimi verdetti saranno decisi al fotofinish: sia la lotta per la qualificazione in Champions League che quella per la salvezza infatti sono ancora in bilico.

Inter-Empoli, Atalanta-Sassuolo, SPAL-Milan, Fiorentina-Genoa e Roma-Parma saranno infatti decisive e si giocheranno in contemporanea in modo da garantire una maggiore regolarità. Ecco le formazioni ufficiali delle partite che chiuderanno la 38esima giornata di Serie A:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Farias, Caputo.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic; Gomez, Zapata.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Locatelli, Duncan, Magnanelli; Berardi, Boga, Bourabia.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Kurtic, Valoti, Murgia, Fares; Petagna, Antenucci.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; El Shaarawy, Pastore, Perotti; Dzeko

Parma (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Stulac, Kucka; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Gerson.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Criscito, Radovanovic, Bessa, Veloso, Pedro Pereira; Pandev, Kouame.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Barella, Bradaric, Ionita; Castro; Joao Pedro, Pavoletti.

Udinese (3-5-2): Musso, De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Badu, Hallfredsson, Mandragora, D'Alessandro; Teodorczyk, Pussetto.