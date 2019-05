Tensione a Reggio Emilia, a farne le spese Domenico Berardi, che viene espulso, poi ammoniti de Roon e Magnanelli.

di Marco Ercole - 26/05/2019 21:47 | aggiornato 26/05/2019 21:57

La posta in palio è alta (soprattutto per l'Atalanta), la tensione anche. E il Sassuolo in questa ultima partita del campionato di Serie A non ha alcuna intenzione di svolgere il semplice ruolo di sparring partner. Lo ha dimostrato sul campo, passando in vantaggio con la rete di Berardi, anche se poi è stata recuperata da Duvan Zapata.

E lo ha confermato anche dopo, nonostante in questa occasione lo abbia fatto nel modo peggiore possibile. Nell'ultima azione del primo tempo, infatti, dopo un contatto tra de Roon e Magnanelli in area di rigore (una provocazione dell'olandese sullo storico capitano del Sassuolo), ne nasce un testa a testa tra i due, che vede lo stesso de Roon cadere a terra.

Nel tentativo di farlo rialzare subito, Berardi si è avvicinato e lo ha strattonato vistosamente davanti allo sguardo dell'arbitro, prendendolo per il colletto e scuotendolo più volte per terra. Il direttore di gara ha fischiato la fine del primo tempo e questo ha fatto sì che si formasse un capannello in campo, cui hanno partecipato pure le panchine delle due squadre.

Serie A, caos durante Atalanta-Sassuolo

Serie A, Atalanta-Sassuolo: rissa all'intervallo

Nel mezzo al parapiglia al Mapei Stadium, un membro della panchina del Sassuolo ha poi colpito l'ex giocatore dell'Atalanta, Cristian Raimondi, facendo scoppiare una nuova scintilla in un clima già di per sé tesissimo. Una scena da far west, con oltre trenta persone sul terreno di gioco a stretto contatto e la tensione altissima.

Alla fine la situazione è stata riportata alla calma e farne le spese è stato Domenico Berardi, che è stato espulso dall'arbitro mentre stava per rientrare negli spogliatoi. Ammoniti invece de Roon e Magnanelli. La partita di Serie A tra Atalanta e Sassuolo, insomma, a prescindere da come finirà questo campionato non è scivolata via come se fosse un'amichevole, poco ma sicuro.