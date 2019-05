Il direttore sportivo bianconero smentisce le voci sul tecnico del Manchester City: "Non abbiamo avuto contatti. Faremo tutto con calma, abbiamo le idee chiare. Dybala? È un nostro giocatore".

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 26/05/2019 17:45 | aggiornato 26/05/2019 17:50

La stagione della Juventus sta per chiudersi ma la dirigenza bianconera pensa già al futuro, in cui non ci sarà più Massimiliano Allegri. Ne ha parlato il direttore sportivo Fabio Paratici prima della sfida con la Sampdoria ai microfoni di DAZN.

Noi vogliamo costruire la miglior squadra possibile, agiremo secondo le direttive del nuovo allenatore. Aspetteremo la fine della stagione, abbiamo le idee chiare e ci sono ancora competizioni in corso quindi mi sembra giusto per rispetto di tutti rimanere fermi.

Inevitabile il commento alle voci legate a Pep Guardiola, accostato alla Juventus in settimana. Paratici ha risposto in maniera chiara spiegando che la società campione d'Italia non ha neanche mai provato a contattare il tecnico spagnolo.