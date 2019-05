Sinisa Mihajlovic chiude in bellezza l'annata in rossoblù e batte in casa la squadra di Ancelotti.

di Redazione Fox Sports - 26/05/2019 01:31

L'ultimo anticipo del sabato di Serie A è stato Bologna-Napoli. Il match del Dall'Ara, valido per la 38ª giornata di Serie A, ha visto i felsinei scendere in campo dopo il pari ottenuto all'Olimpico contro la Lazio nel turno scorso, pari che ha permesso agli uomini di Mihajlovic di superare quota 40 punti in classifica. Il Napoli, invece, è arrivato alla gara dopo la vittoria per 4-1 contro l'Inter, vittoria che ha complicato i piani dei nerazzurri in ottica Champions.

Sinisa Mihajlovic chiude in bellezza l'annata in rossoblù e batte in casa la squadra di Ancelotti. Decisiva la doppietta di Santander e la rete di Dzemaili: per gli azzurri a segno Ghoulam e Mertens.

Il Bologna ha chiuso al decimo posto in classifica (in attesa delle altre) con 40 punti. Il Napoli, invece, rimane secondo a 79. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Bologna-Napoli: