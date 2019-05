Il tecnico dopo la vittoria col Sassuolo: "Il mio futuro? Penso a festeggiare". Gomez: "Ce l'abbiamo fatta giocando un grande calcio".

di Redazione Fox Sports - 26/05/2019 22:55 | aggiornato 26/05/2019 22:58

Un miracolo sportivo che porta l'Atalanta in Champions League: la vittoria per 3-1 contro il Sassuolo nell'ultima giornata di campionato ha regalato ai bergamaschi il terzo posto in questa edizione della Serie A. Gasperini a Sky ha espresso la sua soddisfazione.

I ragazzi hanno dato tantissimo contro una squadra che ha giocato alla morte, è una grande vittoria per la nostra gente. In 112 anni di storia non eravamo arrivati mai in Champions e ci arriva con onore. Il mio futuro? Sono qui a festeggiare.

Gli fa eco il Papu Gomez, autore del gol del vantaggio contro il Sassuolo. Il numero 10 e capitano dell'Atalanta ha voluto spiegare il segreto della squadra nerazzurra che l'ha portata fino al terzo posto.