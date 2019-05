Formula 1, GP Monaco 2019: segui la diretta live della gara

La diretta live della gara di Formula 1 a Monaco con gli aggiornamenti e i risultati finali.

di Matteo Bellan - 26/05/2019 14:51 | aggiornato 26/05/2019 16:14

Formula 1, GP Monaco 2019: diretta live della gara

45/78 - Hamilton precede Verstappen sempre di poco, poi Vettel segue a 1"3 da Max e con 1"5 su Bottas. In top 10 anche Grosjean, Gasly, Sainz, Kvyat, Albon e Norris.

41/78 - Albon cambia gomme, gialle medie per lui. Il pilota Toro Rosso rientra nono rientro a Kvyat, che lo precede di circa8".

38/78 - Hamilton mantiene la leadership della corsa con Verstappen sempre a meno di un secondo e con i famosi 5" di penalità. Vettel a 1"8 dall'olandese.

35/78 - Verstappen sempre attaccato ad Hamilton, Vettel a 1"2 da Max e con 2" su Bottas. Lewis un po' in difficoltà con le gomme.

33/78 - Kvyat fa il pist-stop, torna in gara dietro Sainz in nona piazza.

31/78 - Sainz, è rientrato al box e torna in pista nono dietro a Kvyat, Albon, Grosjean e Gasly.

29/78 - Posizioni immutate, Hamilton tallonato da Verstappen. Vettel a 1"3 da Max e con lo stesso margine su Bottas. Ottimo quinto Sainz, che ha segnalato la caduta di una leggera pioggia nel team-radio.

27/78 - Verstappen attaccato ad Hamilton, studia un sorpasso difficilissimo. Intanto Gasly va al box con la seconda Red Bull.

26/78 - Verstappen vicinissimo ad Hamilton, vuole mettersi in testa. Non sarà facile passare, però. 10" di penalità per Giovinazzi, che ha causato una collisione: è diciottesimo, gara comunque difficile per lui. Il compagno Raikkonen è dodicesimo con l'altra Alfa Romeo.

23/78 - 5" DI PENALITA' PER VERSTAPPEN. Il pilota Red Bull penalizzato per unsafe release al momento del pit-stop, quando si è toccato con Bottas.

Lewis Hamilton tallonato da Max Verstappen, penalizzato di 5" per unsafe release.

22/78 - Hamilton con gomma media non riesce a fuggire, non sa se il suo pneumatico attuale può durare fino alla fine. E non dimentichiamo che c'è l'incognita meteo.

20/78 - Hamilton in testa con 1" su Verstapen, che ha Vettel e Bottas vicini. Quartetto abbastanza compatto.

18/78 - LECLERC SI RITIRA. Ferrari troppo danneggiata per poter andare avanti.

17/78 - Verstappen sotto investigazione per unsafe release, mentre Leclerc rientra al box per montare gomme rosse soft.

16/78 - Pioviggina leggermente sulla pista. Nel settore 3 Kubica si gira dopo un contatto con Giovinazzi e tiene bloccati dietro altri tre piloti, compreso Leclerc. Poi riescono a ripartire, però per Charles le cose si complicano ulteriormente.

15/78 - SAFETY CAR RIENTRATA, LA GARA RIPRENDE!

14/78 - Hamilton, Verstappen, Vettel, Bottas, Gasly, Sainz, Kvyat, Albon, Grosjean, Norris in top 10. Ventesimo e ultimo Leclerc.

13/78 - Ulteriore pit-stop per Bottas, monta gomme bianche dure. Aveva un cerchione danneggiato. Hamilton ha gialle medie. Poi Verstappen e Vettel hanno le bianche.

12/78 - I piloti si sono accodati alla Safety-Car.

11/78 - Rientrano quasi tutti ai box. Il primo è Hamilton, poi anche Bottas, Verstappen e Vettel. Max passa Valtteri proprio al momento del pit-stop!

10/78 - Hulkenberg rientrato al box, anche Leclerc poco dopo. Charles rientra ultimo e anche doppiato, proprio davanti a Vettel è tornato in pista. Peccato per il giovane monegasco. SAFETY CAR! Troppi detriti lasciati dalla sua Ferrari.

9/78 - Leclerc cerca di passare pure Hulkenberg, ma c'è il contatto e scala in tredicesima posizione dietro Grosjean. Monoposto danneggiata e foratura alla gomma posteriore destra. Gara ulteriormente compromessa.

8/78 - Sorpasso pazzesco di Leclerc su Grosjean! Il monegasco è dodicesimo e mette Hulkenberg nel mirino.

7/78 - Leclerc continua a farsi vedere negli specchietti di Grosjean, che si continua a difendere bene.

5/78 - Posizioni immutate: Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel, Ricciardo, Magnussen, Gasly, Sainz, Kvyat, Albon la top 10. Leclerc sempre tredicesimo dietro Grosjean.

3/78 - Hamilton in testa con 1"1 su Bottas, che a sua volta ha 1" su Verstappen. Vettel a 1"5 da Max.

2/78 - Leclerc ha passato Norris, è tredicesimo adesso!

1/78 - Hamilton tiene la prima posizione alla partenza, seguito da Bottas che riesce a difendersi dall'attacco di Verstappen. Vettel quarto davanti a Ricciardo e Magnussen. Quattordicesimo Leclerc, ne ha recuperata solo una.

15:10 - Inizia il giro di formazione!

15:00 - Siamo sempre più vicini allo start della corsa. Il tempo è sereno, ma aleggia un po' di rischio pioggia per il finale. L'acqua potrebbe regalare colpi di scena. Intanto le nuvole hanno coperto il cielo di Montecarlo.

14:55 - Mancano solamente quindici minuti alla partenza della tanto attesa gara di F1 a Monaco. Le monoposto sono schierate sulla griglia di partenza, i piloti si stanno concentrando per i 78 giri che li attendono. C'è stato anche il minuto di silenzio per Niki Lauda.

Minuto di silenzio per ricordare Niki Lauda prima della partenza.

F1, il resoconto dopo le Qualifiche di Montecarlo

Ci siamo, è iniziato il conto alla rovescia in vista dello start della gara del Gran Premio di Monaco 2019 del campionato di Formula 1. Si tratta del sesto appuntamento della stagione, uno dei più sentiti vista la cornice splendida che regala il Principato e la tanta attenzione mediatica per l'evento. Sul circuito cittadino monegasco difficilmente si vedono gare spettacolari, visto che effettuare sorpassi è molto difficile. Tuttavia, i GP a Montecarlo possono comunque regalare colpi di scena. La storia insegna. Oggi si correrà anche per onorare Niki Lauda, leggenda del motorsport recentemente scomparsa.

Prove libere e qualifiche ci hanno detto che la Mercedes parte strafavorita, entrambi i piloti hanno mostrato un passo gara decisamente superiore rispetto alla concorrenza. A partire dalla pole position è Lewis Hamilton, con il compagno Valtteri Bottas che cercherà di approfittare di eventuali suoi errori. Entrambi sono velocissimi e c'è la possibilità concreta che assisteremo alla sesta doppietta consecutiva delle Frecce d'Argento in questo campionato.

Per il terzo gradino del podio battaglia tra Red Bull e Ferrari. In seconda fila ci sono Max Verstappen e Sebastian Vettel, determinati ad aggiudicarsi un piazzamento d'onore al termine della corsa di Monaco. Avrebbe dovuto partire dietro di loro Pierre Gasly, penalizzato di tre posizioni e retrocesso in quarta fila per aver ostacolato Romain Grosjean nelle qualifiche. Medesima sanzione per Antonio Giovinazzi, costretto a scattare dalla diciottesima casella con l'Alfa Romeo. Dalla quindicesima partirà Charles Leclerc, tradito da un grossolano errore di valutazione del team Ferrari nel corso del Q1. Il pilota di casa sarà costretto ad effettuare una difficile rimonta per cercare di andare almeno a punti. Ricordiamo che per Kimi Raikkonen sarà il GP numero 300, che nelle qualifiche ha ottenuto una deludente quattordicesima piazza.

La griglia di partenza della gara di Formula 1 a Monaco.

PRIMA FILA

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

SECONDA FILA

3. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

TERZA FILA

5. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)

6. Daniel Ricciardo (Renault)

QUARTA FILA

7. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)

8.Pierre Gasly (Red Bull-Honda)

QUINTA FILA

9. Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault)

10. Alexander Albon (Toro Rosso-Honda)

SESTA FILA

11. Nico Hulkenberg (Renault)

12. Lando Norris (McLaren-Renault)

SETTIMA FILA

13. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing)

OTTAVA FILA

15. Charles Leclerc (Ferrari)

16. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

NONA FILA

17. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes)

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing)

DECIMA FILA

19. George Russell (Williams-Mercedes)

20. Robert Kubica (Williams-Mercedes)