Il magnate italo-americano commenta le voci sull'acquisizione del club viola: "Non posso rispondere ma conosco la storia viola".

di Redazione Fox Sports - 26/05/2019 11:10 | aggiornato 26/05/2019 11:16

Le voci circolate sul possibile acquisto della Fiorentina da parte di Rocco Commisso, lanciate ieri mattina dal New York Times, si fanno sempre più insistenti e in attesa di scoprire le la squadra giocherà in Serie A o in Serie B l'anno prossimo, sono arrivati i commenti dal diretto interessato.

Il magnate italo-americano è stato contattato dal Corriere Fiorentino per parlare dell'indiscrezione diffusa dal giornale statunitense ma Commisso ha risposto in maniera vaga non dando certezze sul futuro.

Non posso né confermare né smentire queste voci. Faccio gli auguri alla Fiorentina per la gara di stasera, conosco la storia dei viola. Tifo Juventus? Chiunque tifa una squadra, ma seguo soprattutto la Nazionale. Sarei l'unico a comprare in Italia essendo italiano...

Nessuna conferma da parte di Commisso che però sembra sempre più vicino all'acquisto della Fiorentina. Che in queste ore deciderà il suo futuro sia dal punto di vista sportivo che da quello societario.