L'assenza del Manchester United dalla Champions League non ha pesato sulla decisione di de Ligt, che quindi si appresta a volare in Inghilterra dopo essere stato a un passo dal Barça. E diventare il primo colpo di calciomercato dei Red Devils.

Il suo approdo al Barcellona sembrava ormai a un passo ma ora Matthijs de Ligt è sempre più vicino a lasciare l'Ajax per approdare in Premier League : è il Manchester United che ha vinto il duello di calciomercato coi campioni di Spagna.

