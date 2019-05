Già durante la scorsa estate i bianconeri hanno a lungo provato a riprendere il francese. Ora l'offerta per il Manchester United appare davvero irrinunciabile.

di Franco Borghese - 26/05/2019 09:50 | aggiornato 26/05/2019 09:54

Quando c'è l'amore tutto è possibile. Ci si ingegna per far funzionare le cose, si trovano soluzioni impensabili pur di stare insieme. Già durante l'ultima sessione estiva del calciomercato la Juventus ha provato a lungo a riprendere Paul Pogba. Il francese non è felicissimo al Manchester United e nemmeno l'addio di José Mourinho (con cui non aveva un ottimo rapporto) ha risolto la situazione.

Eppure non si è mai trovata un'intesa. I Red Devils sanno che Pogba sposta gli equilibri e, dopo anni nei quali in Premier League non riescono più a interpretare il ruolo del protagonista, non si volevano privare di lui. Quest'anno però le cose possono cambiare. Il Manchester United è rimasto fuori dalla Champions League. Trattenere a forza un campione del mondo come Pogba nonostante le offerte di calciomercato sarebbe quasi una cattiveria. E forse controproducente.

Per questo ora il futuro di Pogba è in bilico. A Manchester sarebbero pronti ad ascoltare le proposte e valutare il da farsi. Quel che è certo è che il centrocampista francese a Torino ci tornerebbe di corsa. Da nessuna parte si è trovato così bene, da nessuna parte è andato così vicino a vincere la Champions Legue (ultimo grande trofeo che gli manca dopo il Mondiale).

Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United in questa finestra di calciomercato

Calciomercato, la Juventus offre Dybala e Alex Sandro per Pogba

Proprio in queste ore dall'Inghilterra rimbalza una suggestione interessante per la Juventus. Al momento si tratta solo di un'ipotesi di calciomercato, ma è davvero intrigante. Stando a quanto riportato dal Daily Express, infatti, i bianconeri, pur di battere la concorrenza del Real Madrid (anche Zidane vorrebbe Pogba) sarebbero pronti a offrire al Manchester United uno scambio con Paulo Dybala e Alex Sandro. I Red Devils, stando a quanto riportano i media inglesi, starebbero riflettendo sulla proposta.

Dybala, che ha voglia di trovare nuovi stimoli, viene infatti considerato un buon sostituto (anche se con caratteristiche completamente diverse) di Romelu Lukaku, che verosimilmente lascerà il Manchester United in estate (lo vuole Antonio Conte che sembra vicinissimo all'Inter). Anche Alex Sandro (nemmeno lui felicissimo a Torino) sarebbe titolare con i Red Devils e, per caratteristiche atletiche, è perfetto per il campionato inglese. Per questo quella lanciata dal Daily Express, al momento, è solo un'ipotesi di calciomercato, che potrebbe però concretizzarsi in fretta. D'altronde trattenere Pogba contro voglia sarebbe controproducente, e che il francese e la Juventus vogliano tornare insieme è piuttosto risaputo. E quando c'è di mezzo l'amore tutto è possibile.