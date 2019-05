Pare che Conte poi possa assistere alla finale di Champions League in programma sabato sera a Madrid insieme al presidente Zhang, in quella che sarebbe la sua prima uscita come nuovo allenatore dell' Inter .

Secondo il Corriere dello Sport, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana approderà a Milano mercoledì per incontrare un'ultima volta la dirigenza e limare tutti i dettagli del contratto che lo legherà all'Inter per le prossime stagioni.

In attesa di scoprire se nella prossima stagione giocherà la Champions League, l'Inter progetta il suo futuro che ormai certamente vedrà Antonio Conte sulla panchina della squadra nerazzurra da luglio in poi.

