Il calciatore è stato arrestato all'inizio del mese e il suo club lo caccerà: il burundese farà ricorso.

di Redazione Fox Sports - 26/05/2019 11:51 | aggiornato 26/05/2019 11:56

Sono settimane difficili per Saido Berahino, che suonano come la ciliegina su una stagione particolarmente brutta per lui (solo 5 gol all'attivo). Il calciatore dello Stoke City a inizio mese è stato fermato per guida in stato di ebbrezza, ricevendo una multa di 75.000 sterline e la sospensione della patente per quasi 3 anni.

Berahino licenziato dallo Stoke City per aver guidato ubriaco

Ma non è tutto perché il suo club avrebbe deciso di licenziarlo dopo questo episodio: secondo il Sun, lo Stoke City cancellerà il contratto del giocatore del Burundi che sarebbe scaduto fra due anni.

Berahino, che con la polizia si è difeso spiegando che stava guidando in modo sconsiderato perché fuggiva da un tentativo di rapina (anche se il suo livello alcolico era 3 volte superiore al consentito) ha deciso di fare ricorso e c'è da capire se la decisione dello Stoke potrà essere eseguita. Ma la sua avventura nel club biancorosso sembra essere terminata.