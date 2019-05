Bakayoko potrebbe restare a Milano: lo vuole l'Inter

Il francese tornerà al Chelsea in estate e Conte lo vorrebbe in nerazzurro dopo averlo portato a Londra due estati fa. Si tratta per il prestito.

26/05/2019

L'avventura di Bakayoko con la maglia del Milan si sta per concludere, con la dirigenza rossonera convinta a non esercitare il diritto di riscatto per il calciatore francese durante la prossima finestra di calciomercato. Ma per lui la permanenza nel capoluogo lombardo potrebbe non essere terminata. Bakayoko potrebbe passare all'Inter Secondo il Sun infatti, l'Inter si sarebbe già informata per portare in nerazzurro Bakayoko nella prossima stagione. I contatti col Chelsea sarebbero iniziati da quando l'arrivo di Conte è diventato una certezza. Fu proprio il leccese a volere il centrocampista ai Blues quando giocava a Monaco nel calciomercato estivo del 2017 e con il suo approdo all'Inter, il classe '94 potrebbe non lasciare la Serie A e vestire il nerazzurro: l'offerta sarebbe di 5 milioni per il prestito con un riscatto fissato a 30. E il giocatore accetterebbe di buon grado la destinazione.