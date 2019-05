Il canadese Damian Warner e la britannica Katarina Johnson Thompson sono i vincitori della quarantacinquesima edizione dell’Hypo Meeting di Goetzis, il più importante meeting del Challenge IAAF delle Prove Multiple del mondo.

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 26/05/2019 20:58 | aggiornato 27/05/2019 08:03

Le migliori prestazioni mondiali dell’anno di Damian Warner nel decathlon (8711 punti) e di Katarina Johnson Thompson (6813 punti) hanno illuminato la quarantacinquesima edizione dell’Hypo Meeting nella splendida cornice del Moesle Stadion di Goetzis, considerato come la “Mecca” delle prove multiple. L’atleta dell’Ontario ha sfiorato di 84 punti il record personale stabilito in occasione della vittoria della passata edizione.

Warner ha vinto il prestigioso meeting austriaco per la quinta volta nella sua carriera eguagliando il primato di vittorie al Moesle detenuto dal primatista mondiale Roman Sebrle e dalla campionessa olimpica di Atene 2004 Carolina Kluft. In precedenza il rappresentante del paese della bandiera con la foglia d’acero si era imposto nelle edizioni del 2013, 2016, 2017 e 2018.

Johnson Thompson ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro di Goetzis per la seconda volta nella sua carriera a cinque anni di distanza dalla prima affermazione del 2014 quando fece registrare 6682 punti.

Decathlon maschile

Il bronzo olimpico di Rio de Janeiro 2016 Damian Warner ha iniziato la seconda giornata come la prima vincendo i 110 metri in un ottimo 13”64 nella prima prova della seconda giornata. Con questa prestazione cronometrica il canadese ha portato il suo score totale nella classifica generale a 5618 punti. Dopo sei prove il canadese aveva un vantaggio di 238 punti nei confronti del campione del mondo under 20 di Tampere 2018 Ashley Moloney (14”24 sui 110 ostacoli), e di 308 punti nei confronti di Kai Kazmirek (14”39).

Il portacolori di Grenada Lindon Victor ha confermato le sue doti di eccellente lanciatore vincendo la prova del disco con 54.03m davanti all’ucraino Oleksiy Kasyanov (48.37m) e al norvegese Martin Roe (47.31m). Il caraibico è salito al secondo posto nella classifica generale dopo sette prove con 6207 punti. Il leader Damian Warner ha preso un vantaggio di 224 punti sul grenadino dopo aver lanciato il disco alla misura di 47.23m. Moloney ha migliorato il record personale con la misura di 41.98m difendendo il piazzamento da podio provvisorio in terza posizione con 6085 punti (83 in più rispetto al quarto in classifica Kazmirek).

L’estone Maicel Uibo ha vinto il salto con l’asta a pari merito con lo statunitense Tim Erhrardt con il record personale eguagliato di 5.30m e ha compiuto un enorme balzo in avanti nella classifica generale passando dal nono al terzo posto con 6884 punti. Victor ha valicato l’asticella alla quota di 4.80m consolidando il secondo posto a 165 punti di distanza da Warner, che ha superato la misura di 4.60m.

Il giovane tedesco Niklas Kaul (campione europeo juniores a Grosseto 2017 con il record del mondo under 20) ha rimontato posizioni salendo al quarto posto finale con il record personale di 8336 punti grazie ai successi nel giavellotto con 71.49m nella sua specialità preferita e nei 1500 metri in 4’20”52.

Warner ha fatto registrare un buon 63.67m nel giavellotto e 4’37”39 sui 1500 metri totalizzando con 8711 punti il secondo score della sua carriera. Il canadese ha inflitto un distacco di 238 punti su Lindon Victor, che ha concluso con 8473 punti davanti a Maicel Uibo, che è salito sul podio per il secondo anno consecutivo con 8353 punti.

Damian Warner:

Questa vittoria significa molto per me. Ricorderò per sempre la prima volta in cui gareggiai a Goetzis nel 2011. Sono contento delle prestazioni ottenute, in particolare del lancio del giavellotto. Ho ricevuto molto sostegno dal pubblico

L’azzurro Simone Cairoli ha iniziato la seconda giornata con 14”91 sui 110 ostacoli e 34.99m nel disco ma si è ritirato prima del salto con l’asta per un dolore alla costola.

Eptathlon femminile: Katarina Johnson Thompson torna a vincere al Moesle Stadion dopo cinque anni

Katarina Johnson Thompson ha vinto l’eptathlon dell’Hypo Meeting con il record personale e la migliore prestazione mondiale dell’anno di 6813 punti tornando a vincere l’Hypo Meeting a cinque anni dalla prima affermazione.

L’atleta allenata dal tecnico francese Bertrand Valcin si è migliorata di 54 punti rispetto al precedente record personale stabilito lo scorso Agosto in occasione della medaglia d’argento agli Europei di Berlino quando totalizzò 6759 punti. La lettone Laura Ikauniece ha compiuto una grande rimonta chiudendo al secondo posto con 6476 punti grazie ad una grande prova nel lancio del giavellotto nel quale ha ottenuto la misura di 54.13m. L’ungherese Xenia Krizsan, quinta dopo la prima giornata, ha migliorato di due posizioni chiudendo al terzo posto con il record personale di 6469 punti davanti alla tedesca Carolin Schaefer (6426 punti), alle statunitensi Kendell Williams (6412 punti) e Erica Bougard (6374 punti) e all’olandese Nadine Broersen (6297 punti).

Johnson Thompson ha dominato il salto in lungo con 6.68m con vento leggermente contrario di-0.2 m/s al secondo tentativo dopo un primo tentativo nullo.

La campionessa mondiale indoor di Birmingham 2018 ha incrementato il suo vantaggio nei confronti di Kendell Williams (quarta nel lungo con 6.36m) portandolo a 281 punti (5100 contro 4819). Erica Bougard ha mantenuto il terzo posto con 4705 punti dopo aver saltato 6.15m, ma alle sue spalle si è avvicinata la tedesca Sophie Weissennberg, che ha realizzato la misura di 6.38m portando il totale a 4678 punti.

Il lancio del giavellotto ha fatto registrare il balzo in avanti nella classifica generale della lettone Laura Ikauniece, che ha scalato sei posizioni passando dall’ottavo al secondo posto con 5562 punti grazie all’ottima misura di 54.13m. Solo la giovane svizzera Geraldine Ruckstuhl ha fatto meglio vincendo il giavellotto con 54.80m. Johnson Thompson ha migliorato di 76 centimetri il record personale con la misura di 42.92m consolidando il primato in classifica con 271 punti di vantaggio su Ikauniece. La vice campionessa mondiale di Londra 2017 Carolin Schaefer ha migliorato il suo ranking passando dal sesto al quarto posto con 5523 punti (a soli 19 punti di distanza dalla terza classificata Kendell Williams).

Nell’ultima delle sette prove KJT aveva bisogno di correre in 2’09”19 per raggiungere l’obiettivo dei 6800 punti ed è partita subito fortissima raggiungendo i primi 400 metri in 59’41”. Sul rettilineo finale è stata superata dalla statunitense Erica Bougard per centesimi di secondo, ma ha stabilito il record personale con 2’08”28.

Xenia Kriszan ha concluso molto forte nelle ultime due prove coronando la rimonta grazie al 49.28m nel giavellotto e al 2’10”48 sugli 800 metri.

Katarina Johnson Thompson: