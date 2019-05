L'installazione, visitabile con ingresso libero sia di giorno che di sera, proporrà una visione che stimolare i visitatori sui temi della presenza della natura nel rapporto con il tessuto costruito del mondo contemporaneo, dando una forte e preoccupante immagine di come potrà essere un futuro dove anche questo tipo di spettacolo sarà forse osservabile solo in spazi chiusi e dedicati, come già avviene per molti animali negli zoo.

