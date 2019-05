Jovic vuole Premier League o Serie A: "Campionati perfetti per me"

Mi sento bene perché ho concluso 5 anni straordinari con la vittoria dello Scudetto, peccato per la sconfitta perché abbiamo fatto bene oggi. Da domani inizierà una nuova era. Il prossimo allenatore troverà un allenatore vincente, nettamente più forte delle altre e che potrebbe far bene in Champions. Quando avrò l'opportunità ritornerò a lavorare altrimenti resterò fermo, dovrò scegliere una squadra dove mi diverto e dove potrò fare un buon lavoro.

la Juventus chiude campionato e stagione con una sconfitta, salutando i suoi tifosi e Massimiliano Allegri. Il tecnico per l'ultima volta si è seduto sulla panchina bianconera e dalla prossima stagione non allenerà più a Torino.

