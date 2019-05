Il Bologna batte 3-2 il Napoli e chiude alla grande il proprio campionato. Super prestazione di Palacio, ma è decisiva la doppietta di Santander. Male Luperto e Insigne.

di MarcoValerio Bava - 25/05/2019 22:30 | aggiornato 25/05/2019 22:37

Il Bologna vince una partita intensa, bella, ricca di gol ed emozioni. I rossoblu battono 3-2 il Napoli e conquistano la nona vittoria in diciassette partite di Serie A nella gestione Mihajlovic. Il serbo è acclamatissimo dal Dall'Ara che a più ripresa gli chiede a gran voce di rimanere in Emilia e continuare il progetto intrapreso a febbraio dopo l'esonero di Filippo Inzaghi. Partita bella dicevamo, anche perché le due squadre non hanno alcuna preoccupazione di classifica e possono giocare a mente libera.

Il Napoli parte bene, va vicina al vantaggio con un gran tiro dell'ex Verdi, ma col passare dei minuti il Bologna sale di tono trascinato da un super Palacio e tra il 43' e il 45' trova un uno-due micidiale con Santander e Dzemaili.

Nella ripresa la squadra di Ancelotti entra in campo con un approccio diverso, i cambi del tecnico sono importanti perché escono uno spento Insigne e Verdi, per lasciar spazio a Callejon e Mertens. I due portano vivacità nella manovra azzurra e Ghoulam accorcia le distanze, poi è proprio l'asse Callejon-Mertens a regalare il 2-2. È una gioia momentanea perché all'89' arriva il 3-2 di Santander che regala ii felsinei un successo che li proietta a quota 44 in classifica. Una quota che all'arrivo in panchina di Mihajlovic sembrava impossibile.

Serie A, le pagelle di Bologna-Napoli

Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Mbaye 6, Danilo 6, Lyanco 6,5, Dijks 6; Soriano 6 (82' Svanberg sv), Pulgar 6,5, Dzemaili 7 (82' Destro sv); Orsolini 5,5, Santander 7, Palacio 7 (86' Krejci sv). Allenatore: Mihajlovic 7

Napoli (4-4-2): Karnezis 6; Malcuit 5,5, Albiol 5,5, Luperto 5, Ghoulam 7; Verdi 5,5 (63' Callejon 6,5), Fabian Ruiz 6, Zielinski 5,5, Younes 6 (83' Gaetano sv); Insigne 5 (63' Mertens 6,5), Milik 6. Allenatore: Ancelotti 5,5

I migliori

Palacio 7

Ha compiuto 37 anni a febbraio, ma a vederlo giocare non si direbbe. Corre e si diverte come un ragazzino. Mihajlovic lo piazza a sinistra nel tridente completato da Santander e Orsolini e lui copre la fascia con una naturalezza disarmante e con la solita qualità. Mette in difficoltà Malcuit, soprattutto perché legge meglio di lui lo sviluppo dell'azione e quindi si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto. Pennella sulla testa di Santander il pallone dell'1-0 dopo aver puntato e superato Albiol. Nella ripresa è l'ultimo a mollare, esce tra gli applausi scroscianti del Dall'Ara.

Santander 7

Gli arrivano tre palloni in area di rigore e due li trasforma in gol. Giocatore generoso, bravissimo a tenere su la squadra, a impegnare i centrali avversari. Nel primo tempo gira intorno a Luperto e di testa infila Karnezis. Nella ripresa il Bologna arretra il baricentro e lui rimane abbastanza isolato in avanti. Ma quando intercetta la traiettoria del tiro di Svanberg riesce ad abbassarsi in un attimo e a deviarlo in rete. È il gol vittoria. Il suo ottavo in questa stagione. Miglior marcatore rossoblu.

Ghoulam 7

Per lui è una serata importante perché ritrova il gol in campionato dopo una vita, l'ultimo sempre in Emilia contro la Spal il 23 settembre 2017. Scatta sulla sinistra, riceve da Fabian Ruiz e fulmina da Skorupski da posizione defilata. Una gioia immensa dopo tanta sofferenza, gli infortuni e una stagione per niente semplice con solo 12 presenze da titolare. La rete gli dà fiducia e dopo un'ora non eccezionale cresce in maniera esponenziale e diventa un fattore nella rimonta azzurra.

Serie A, i voti della sfida tra Bologna e Napoli

I peggiori

Luperto 5

La fisicità di Santander lo mette in difficoltà anche perché non ha l'esperienza di Albiol. Vive una partita sempre sul filo, affonda nel finale di primo tempo quando in due minuti prima si perde il centravanti avversario che lo aggira e insacca di testa, poi non esce a contrastare Dzemaili che sta per calciare rimanendo a metà strada e prendendosi gli strali di Insigne. Due errori grossolani che compromettono la sua partita e quella del Napoli.

Insigne 5

Il suo non è un momento brillante, panchine, infortuni e qualche screzio con la piazza lo hanno condizionato, tanto che nelle ultime undici partite di Serie A è arrivato solo un gol. La partita del Dall'Ara conferma l'appannamento del 24 azzurro che non riesce mai a entrare nel vivo della partita. Gioca accanto a Milik, ma non incide, sembra quasi un corpo estraneo al match, Ancelotti lo toglie dopo un'ora.

Orsolini 5,5

Non chiude benissimo una stagione per lui esaltante, soprattutto nella seconda parte. Il primo tempo è di qualità e intensità anche se non trova lo spunto per far male al Napoli. Nella ripresa cala insieme alla sua squadra, ma prima non segue la corsa di Ghoulam con Mbaye che era uscito su Ruiz; poi commette lo stesso errore con Younes che segue fino al limite dell'area ma poi si dimentica permettendo al tedesco di raccogliere il cross di Callejon e servire Mertens per il momentaneo 2-2.