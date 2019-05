Il New York Times dà per conclusa la trattativa tra l'imprenditore statunitense e i Della Valle.

di Redazione Fox Sports - 25/05/2019 09:44 | aggiornato 25/05/2019 09:54

La notizia è arrivata nella notte direttamente dagli Stati Uniti, a batterla il prestigioso quotidiano "The New York Times": l'imprenditore Rocco Commisso starebbe ultimando l’acquisizione della Fiorentina dai Della Valle, approdando così in Serie A.

Come si legge dal media statunitense, il magnate e fondatore di Mediacom avrebbe contattato i Della Valle già un anno fa, non riuscendo però a superare la differenza tra domanda e offerta. L'imprenditore ha così provato a entrare nel calcio italiano attraverso l'acquisizione del Milan, fallendo anche in questa occasione nel suo intento.

Ora un nuovo tentativo, il terzo, quello che sembra essere vincente. L’accordo sarebbe arrivato per una cifra vicina ai 150 milioni di dollari (circa 135 milioni di euro), l'operazione ai dettagli: lunedì ci dovrebbe essere l’annuncio. Per la Fiorentina sarebbe un momento cruciale, per la Serie A l'opportunità di avere un nuovo investitore straniero tra le proprie fila. Adesso si attendono sviluppi, ma in America sono certi che la questione sia già definita.