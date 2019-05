Successi per le tre grandi di questo Mondiale. Soffrono i portoghesi con Corea del Sud, più facili le vittorie di Francia e Argentina su Arabia Saudita e Sud Africa. Splendono le stelle di Barco e Trinçao.

0 condivisioni

di Michele Pedrotti - 25/05/2019 23:46 | aggiornato 25/05/2019 23:51

Sono tra le assolute favorite alla vittoria finale di questo Mondiale under 20, e non hanno steccato all'esordio dei loro rispettivi gruppi. Parliamo delle nazionali di Francia, Portogallo e Argentina, che sono partite con il piede giusta in questa manifestazione, seguendo l'esempio dell'Italia.

Per quanto riguarda la squadra di Bernard Diomède, impegnata all'esordio nel Gruppo E contro l'Arabia Saudita, non ci sono particolari problemi. Vista l'espulsione al 12' di Faraj Al Ghashayan la strada è in discesa: Fofana a fine primo tempo e Amine Gouiri nel finale regalano tre punti preziosi all'ex centrocampista francese Campione del Mondo nel 1998.

Nell'altra partita del girone, Panama e Mali non vanno oltre l'1-1. Al gol di Konte per i maliani nel primo tempo risponde Diego Valanta a due minuti dal termine, lasciando ancora tutto aperto per entrambe le squadre nel loro Mondiale under 20.

Mondiale under 20, esordio ok per Francia, Portogallo e Argentina

Nel girone F invece ci sono due vittorie, tutte e due a favore di big come Portogallo e Argentina. Partendo dalla squadra di Hélio Sousa, che deve sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio di una solida Corea del Sud. A risolvere la sfida ci pensa la stella Francisco Trinçao, classe '99 di proprietà del Braga segnalato come uno dei migliori prospetti portoghesi.

Goleada invece per l'Argentina di Fernando Batista, che si sbarazza del Sud Africa con un netto 5-2. Dopo il vantaggio firmato Fausto Vera e il momentaneo pareggio di Keenan Phillips (poi espulso), è una doppietta di Ezequiel Barco a indirizzare la sfida in favore degli argentini. La giovane stella degli Atlanta United è in assoluto uno dei migliori in campo, e il suo secondo gol personale dimostra quanto talento ci sia in quel piede destro. Nel finale segnano anche Julian Alvarez e Adolfo Gaich, mentre a nulla serve il rigore trasformato da Lyle Foster.

Risultati e classifiche

Andiamo ora la classifica dei due gironi, considerando che agli ottavi passano le prime due oltre alle quattro migliori terze (sui sei giorni totali).

GIRONE E

Francia v Arabia Saudita 2-0

Panama v Mali 1-1

Francia 3, Panama 1, Mali 1, Arabia Saudita 0.

GIRONE F

Portogallo v Corea del Sud 1-0

Argentina v Sud Africa 5-2

Argentina 3, Portogallo 3, Corea del Sud 0, Sud Africa 0.