Il club di Nasser Al-Khelaifi continua indisturbato a dominare la Francia grazie alle sue stelle. La sorpresa Lille e il Lione in Champions, Saint-Etienne in Europa League con Rennes e Strasburgo. Crollo Monaco.

25/05/2019

La Ligue 1 2018/2019 va in archivio con la 38esima e ultima giornata di un torneo che da tempo aveva emesso la maggior parte dei verdetti. Sia per via del ruolino di marcia praticamente inarrestabile del Paris Saint-Germain (soprattutto nel girone d'andata, dove gli uomini di Tuchel hanno creato il vuoto alle proprie spalle) sia a causa dell'attenzione che la federcalcio francese (la FFF, Fédération Française de Football) dedica alle proprie coppe nazionali, i discorsi per quanto riguarda l'alto classifica erano infatti chiusi da tempo.

Definito da tempo anche l'addio alla Ligue 1 da parte del Guingamp, desolatamente ultimo pur se capace di un fantastico percorso in Coppa di Lega, nell'ultimo turno restavano da assegnare il penultimo e terz'ultimo posto che significano retrocessione diretta e possibilità di giocarsi la permanenza in massima serie contro la terza della Ligue 2: vincendo 2-1 sul Tolosa il Digione si guadagna questa possibilità, sorpassando proprio all'ultimo tuffo il Caen sconfitto in casa dal Bordeaux e quindi condannato alla seconda serie.

Notoriamente equilibrato, il campionato francese negli ultimi anni ha visto prima la prepotente ascesa del PSG, successiva all'acquisto del club della capitale da parte del fondo qatariota presieduto da Nasser Al-Khelaifi, quindi un consolidamento che non ha lasciato alla concorrenza che le briciole. Il titolo numero 8 dei parigini (il sesto nelle ultime sette stagioni) li avvicina al Saint-Etienne ancora primatista con 10 trionfi nonostante l'ultimo sia arrivato addirittura nel lontano 1981. Alle loro spalle a quota 9 l'Olympique Marsiglia, quindi in compagnia del Paris Saint-Germain (che stacca il Lione, 7 trionfi e tutti consecutivi tra il 2002 e il 2008) Nantes e Monaco: un equilibrio che il recente dominio di Neymar e compagni nei prossimi anni potrebbe essere messo seriamente in crisi.

Kylian Mbappé, campione del mondo con la Francia, si è aggiudicato il titolo di capocannoniere e miglior giocatore della Ligue 1.

Ligue 1, i verdetti: il PSG nuovamente campione di Francia

Il Paris Saint-Germain non si è limitato a vincere la Ligue 1 2018/2019, ma l'ha letteralmente stravinta quasi ancor prima di cominciare: la squadra guidata da Thomas Tuchel, che in attacco può vantare un tridente da sogno composto da Neymar, Mbappé e Cavani, è sembrata vivere il campionato nazionale quasi come un allenamento in vista della Champions League, dove comunque non è arrivata la cavalcata che da tempo la proprietà qatariota sogna senza successo.

A livello continentale al PSG sembra mancare ancora la mentalità da grande squadra, ma nei confini nazionali e specificatamente in un campionato, dove eventuali passi falsi possono non essere così dannosi, la classe straordinaria di molti dei suoi interpreti basta e avanza per dominare: in testa dalla quarta giornata, capaci di vincere tutte le prime 14 gare, al giro di boa i parigini avevano già 13 punti di vantaggio sul Lille secondo e il titolo virtualmente in tasca da molto prima. Per l'ufficialità occorre aspettare però la 33esima giornata, dato che in seguito all'eliminazione in Champions League la squadra incappa in una serie di pessime prestazioni che denunciano ancora una mancanza di maturità.

È stato sicuramente il trionfo di Kylian Mbappé, che più delle altre grandi stelle che compongono la rosa a disposizione di Tuchel si è saputo prendere le luci dei riflettori: fresco campione del mondo, il talento prelevato dal Monaco a peso d'oro ha confermato una crescita costante che gli è valsa un titolo forse scontato di capocannoniere insieme a quello di miglior giocatore del campionato, precedendo i compagni Di Maria e Neymar, Ben Arfa del Rennes e il sorprendente Pépé del Lille.

Champions League: Lille e Lione

Salvo per il rotto della cuffia nella Ligue 1 2017/2018, grazie a un 17esimo posto molto sofferto, il Lille ha operato una mini-rivoluzione sul mercato cedendo alcuni pezzi pregiati (come Malcuit finito al Napoli) aggiungendo esperienza a una rosa giovane. Gli arrivi di José Fonte, Remy, Pied e Bamba, uniti all'ottimo lavoro del tecnico Christophe Galtier e all'esplosione dell'ivoriano Nicolas Pépé, hanno trasformato la squadra, emersa come seconda forza del campionato e prima tra "gli umani".

Al terzo posto, dopo un appassionante duello punto su punto e a una bella reazione dopo qualche stop di troppo, si piazza il Lione di Bruno Genesio: il club di Jean-Michel Aulas non sarà quello che all'inizio del XXI secolo dominava il calcio francese, ma rimane un'ottima realtà capace di ottenere ottimi risultati fungendo allo stesso tempo da trampolino di lancio per qualche talento di grande spessore, tra cui quel Moussa Dembélé arrivato appena un anno fa dal Celtic per 22 milioni e che già potrebbe essere prossimo a salutare.

Con il terzo posto il Lione accede alla fase preliminare della prossima Champions League, ma in caso di vittoria del Chelsea nella imminente finale di Europa League che i Blues giocheranno contro l'Arsenal otterrebbe l'accesso direttamente ai gironi.









Europa League: Saint-Etienne, Rennes e Strasburgo

Nobile decaduta del calcio francese, il Saint-Etienne conferma di essere tornato stabilmente nella parte alta della classifica centrando il quarto posto che vale l'accesso alla fase a gironi dell'Europa League, l'unico piazzamento nella seconda manifestazione continentale che la FFF concede attraverso il campionato: grande merito del risultato finale va al franco-tunisino Wahbi Khazri, prelevato dal Sunderland e sicurezza in fase realizzativa per gli uomini guidati da Jean-Louis Gasset.

Il secondo posto in Europa League va al club vincitore della Coppa di Lega, che risulta essere lo Strasburgo protagonista in Ligue 1 di un anonimo campionato di metà classifica: gli uonini di Thierry Laurey in questo torneo si sono trasformati, eliminando nell'ordine Lille, Olympique Marsiglia, Lione e Bordeaux per poi battere ai rigori il sorprendente Guingamp in una gara che oltre ad assegnare un trofeo comunque importante restituisce al club la possibilità di prendere parte a una competizione europea dopo ben 13 anni.

Sarà in Europa League anche il Rennes, che si aggiudica la Coppa di Francia stendendo il potente PSG ai rigori nella finale di Parigi e dopo aver rimontato da 0-2 a 2-2. Pur non brillando particolarmente nelle gare apparentemente scontate, Ben Arfa e compagni hanno saputo trovare le giuste motivazioni quando serviva stendendo Lille e Rennes prima di sorprendere anche i campioni di Francia approfittando di un momento decisamente negativo per Neymar e compagni.



Retrocesse e promosse: salutano Caen e Guingamp

La miseria di 5 vittorie valgono al Guingamp un deludente ultimo posto, in una stagione che pure avrebbe potuto vedere il club bretone qualificarsi clamorosamente per l'Europa League: la Coppa di Lega sfugge soltanto ai rigori a causa degli errori di Mendy e Rodelin. In Ligue 2 finisce anche il Caen, sorpassato all'ultima giornata dal Digione che invece si guadagna la possibilità di giocarsi lo spareggio contro il Lens, soltanto quinto in seconda divisione ma capace di sconfiggere agli spareggi prima il Paris FC e poi il Troyes. Direttamente promossi in massima serie invece Metz e Brest.

Degna di nota in senso negativo la stagione del Monaco, che si salva soltanto sul filo del rasoio piazzandosi al 17esimo posto: appena due anni fa campione di Francia, secondo lo scorso anno, il club guidato da Leonardo Jardim - con breve disastroso interregno di Thierry Henry - ha concluso una stagione da incubo con una salvezza stentata arrivata più per i demeriti della concorrenza che per meriti propri.