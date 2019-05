La Pulce vince per la sesta volta il trofeo, Mbappé non riesce nell'impresa di recuperarlo.

di Redazione Fox Sports - 25/05/2019 08:52 | aggiornato 25/05/2019 08:55

Non c'è stata nessuna sorpresa. Mbappé nell'ultima partita giocata dal Paris Saint-Germain contro il Reims non è riuscito a segnare quattro gol e pareggiare i conti con Leo Messi in automatico è stato premiato di nuovo con la Scarpa d'Oro, per la sesta volta nella sua carriera, terza volta consecutiva. Il francese è riuscito a segnare una sola rete nel 3-1 del Psg, così il vantaggio del giocatore del Barça è solamente passato da 36-32 a 36-33. Leo adesso guida la classifica storica con due riconoscimenti in più rispetto al secondo, Cristiano Ronaldo.

L'egemonia di Messi è stata confermata, così come la facilità di segnare che ha contraddistinto l'intera carriera dell'argentino, capace di imporsi in questa stagione non solo su Mbappé, ma anche sugli altri cannonieri dei principali campionati europei, come Quagliarella, Lewandowski, Salah, Aubemeyang o lo stesso Cristiano Ronaldo. Dei suoi sei titoli, questo è il quarto con il maggior numero di gol: 34 nel 2009-2010, 50 nel 2011-2012, 46 nel 2012-2013, 37 nel 2016-2017, 34 nel 2017-2018 e 36 nel 2018-2019.

Il presidente del Barcellona, Bartomeu, lo ha voluto subito omaggiare con un Tweet:

Altra Scarpa d'Oro per il miglior giocatore della storia. La sesta. Non ci sono abbastanza premi individuali per riconoscere la tua grandezza. Congratulazioni Leo.