Paratici ha incontrato il tecnico a Londra per approfondire il destino di alcuni giocatori della rosa. Conferme in vista per Pjanic e Dybala, può restare anche Higuain.

di Andrea Bracco - 25/05/2019 09:02 | aggiornato 25/05/2019 09:07

Maurizio Sarri si avvicina sempre più alla Juventus. Il manager del Chelsea avrebbe accettato finalmente l'offerta della società bianconera, che in questi giorni ha mandato Fabio Paratici oltremanica per trattare a quattr'occhi con l'ex allenatore del Napoli. In ballo ci sarebbe anche Mauricio Pochettino, ma l'argentino ha dichiarato alla stampa inglese che il suo lavoro al Tottenham non sarebbe ancora arrivato al capolinea. E allora si ragiona per esclusione: tutte le strade portano a Sarri, un matrimonio trasversalmente ben visto da tutta la dirigenza e dallo stesso mister, sempre più convinto ad accettare il corteggiamento del club piemontese.

Questo perché, dopo un solo anno, la sua avventura a Londra è già arrivata ai titoli di coda per colpa di un rapporto ormai difficile con Roman Abramovich e, soprattutto, con Marina Granowskaia, colei che rappresenta non solo il braccio destro dell'oligarca russo, ma anche la persona che prende tutte le decisioni riguardanti la parte gestionale del Chelsea, della quale Abramovich si è quasi disinteressato. Attuamente Sarri avrebbe ancora due anni di contratto con gli inglesi, ma ai Blues non dispiacerebbe liberarsi di un ingaggio da 5 milioni netti a stagione per affidare la panchina all'emergente Frank Lampard.

Per chiudere l'accordo in maniera definitiva però la Juventus dovrà mettere sul piatto almeno 6 milioni di euro, una cifra che comunque rientra nel range dello "spendibile", al contrario dell'operazione legata a Pochettino, che di stipendio prende 7 milioni e - al momento - è vincolato al Tottenham da una clausola rescissoria da 30. La pista "sarrista" è la meno complicata e, contestualmente, anche la più stimolante, dato che per anni in casa bianconera si è disquisito di estetica di gioco in maniera anche abbastanza rimarcata.

Potrebbero incrociarsi a breve le strade di Maurizio Sarri e della Juventus: il manager del Chelsea, si libererà dopo la finale di Europa League per legarsi ai bianconeri, stregati dal suo gioco offensivo e dai metodi di gestione della rosa

Sarri alla Juventus, i piani futuri: poco mercato e valorizzazione della rosa

La Juventus si è comunque riservata ancora del tempo per decidere, dato che entrambi gli allenatori in questione hanno ancora in ballo una finale europea da giocare. Possibile che il Chelsea faccia retromarcia in caso Sarri vincesse a Baku? Potrebbe, ma difficilmente succederà, visto che la frattura tra le parti sembrerebbe essere insanabile. Così, facendo un piccolo salto in avanti, ci sarebbe già la possibilità di abbozzare una prima idea sulla squadra che eventualmente potrebbe essere data in mano a Sarri.

Il profilo dell'ex Napoli piace perché è in grado di valorizzare al meglio la maggior parte della rosa, come dimostrato in questa stagione, richiedendo al club un dispendio minimo sul mercato. Il suo modello offensivo di gioco stuzzica non poco i vertici societari, ma soprattutto - nel faccia a faccia con Paratici - il tecnico ha fatto sapere che conta di recuperare molti giocatori attualmente scontenti. Per esempio, Gonzalo Higuain, che rientrerà dal Chelsea per fine prestito: il Pipita potrebbe sorprendentemente tornare utile ai bianconeri, che si ritroverebbero in casa un'arma offensiva in più per affrontare tre competizioni differenti.

Poi c'è Paulo Dybala, altro elemento con un piede fuori dalla Juventus qualora fosse stato confermato Allegri: qualche settimana fa suo fratello aveva parlato chiaro, facendo intendere come la Joya fosse scontento della situazione che stava passando in quest'ultima stagione. Il rapporto con il toscano non è mai decollato, e il suo ruolo da comprimario lo aveva indispettito a tal punto da fargli prendere in considerazione un addio ai colori bianconeri. Dopo l'allontanamento di Allegri però le carte in tavola sono profondamente cambiate: Paulo ha assicurato che non partirà e, con Sarri, potrebbe tornare a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Anche Pjanic verso la riconferma: garantisce Ramadani

Nella lista dei potenziali partenti ci sono anche Daniele Rugani e Douglas Costa. Partiamo dal difensore, oggi scivolato molto indietro nelle gerarchie: plasmato dallo stesso allenatore ai tempi di Empoli, ha le caratteristiche ideali per muoversi al centro della difesa nell'ipotetico 4-3-3 portato in dote dall'attuale manager del Chelsea, che comunque riceverà dal mercato un ulteriore centrale. Il brasiliano invece potrebbe finalmente muoversi nel suo ruolo originale di esterno offensivo, ma con meno compiti di ripiego. Ultima, ma non per importanza, c'è da valutare la situazione legata a Miralem Pjanic: il bosniaco di recente ha ricevuto un forte corteggiamento dal PSG, ma negli ultimi giorni ha mandato segnali distensivi all'ambiente tramite il proprio agente Ramadani.

Che, guarda caso, cura anche gli interessi di Sarri. Il centrocampista diventerebbe una pedina molto importante per la Juventus del futuro, dove ritroverebbe spazio da interno di centrocampo e gli verrebbe affidato il compito di cucire il gioco nella zona calda del campo. Le ipotesi che si intrecciano sono davvero tante e spiegano meglio i motivi di questo invaghimento della Juventus per l'unico allenatore in grado di darle fastidio negli ultimi anni. Ora le strade potrebbero incrociarsi, in un matrimonio che avrebbe del clamoroso.