Il Frosinone ha chiuso il campionato con 25 punti in classifica al 19esimo posto, mentre il Chievo ha terminato in ultima posizione a 17. Adesso però ecco il video dei gol e degli highlights di Frosinone-Chievo:

Partita avara di emozioni al Benito Stirpe, visto che il risultato non si schioda dallo 0-0. Le due squadre si sono date così appuntamento alla prossima stagione in Serie B.

Frosinone-Chievo è stata la gara che ha aperto la 38ª giornata di Serie A , ultimo turno del campionato italiano. La gara del Benito Stirpe non aveva niente da dire in ottica classifica: le due squadre, infatti, sono già retrocesse nella serie cadetta per la prossima stagione. Una gara che però ha avuto una bella cornice di pubblico, che ha permesso a Sergio Pellissier di chiudere la sua carriera da calciatore con il Chievo, maglia che l'attaccante ha vestito per 17 stagioni.

Partita avara di emozioni al Benito Stirpe, visto che il risultato non si schioda dallo 0-0. Le due squadre si sono date così appuntamento alla prossima stagione in Serie B.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK