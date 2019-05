La diretta live delle qualifiche di F1 a Monaco con tutti gli aggiornamenti.

di Matteo Bellan - 25/05/2019 14:46 | aggiornato 25/05/2019 16:29

Pole position da record per Lewis Hamilton, che sigla il miglior tempo (1'10"166) nelle Qualifiche del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula 1. È la seconda che il cinque volte campione del mondo conquista sul circuito cittadino monegasco. È riuscito a battere il suo compagno Valtteri Bottas per soli 86 millesimi. Nuova doppietta Mercedes.

Non c'è stato niente da fare per Red Bull e Ferrari, che piazzano Max Verstappen e Sebastian Vettel in seconda fila. L'olandese incassa quasi mezzo secondo dal poleman, mentre il tedesco quasi otto decimi. Hamilton e Bottas assolutamente di un altro livello. Probabilmente la gara sarà una questione tra loro, ancora una volta. Scatteranno dalla terza fila Pierre Gasly e Kevin Magnussen, dietro di loro Daniel Ricciardo e Daniil Kvyat. Top 10 completata da Carlos Sainz e Alexander Albon.

In casa Ferrari grossa delusione per quanto successo con Charles Leclerc, eliminato addirittura in Q1. Un errore di valutazione del team, che ha lasciato il pilota al box pensando che il suo tempo bastasse per qualificarsi al Q2. In realtà, però, non è stato sufficiente. Dovrà partire sedicesimo in gara, costretto dunque ad effettuare una rimonta complicata. Di seguito la top 10 delle Qualifiche di Formula 1 a Monaco.

Lewis HAMILTON Mercedes 1:10.166 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.086 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.475 Sebastian VETTEL Ferrari +0.781 Pierre GASLY Red Bull Racing +0.875 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +0.943 Daniel RICCIARDO Renault +1.052 Daniil KVYAT Toro Rosso +1.105 Carlos SAINZ McLaren +1.251 Alexander ALBON Toro Rosso +1.487

Charles Leclerc è il grande deluso delle qualifiche di Monaco.

Formula 1, GP Monaco 2019: diretta live delle qualifiche

16:00 - POLE POSITION DI HAMILTON! GIRO MAGICO! 1'10"166 per l'inglese. Dietro di lui Bottas e Verstappen, quarto Vettel. Altra doppietta Mercedes, Red Bull e Ferrari non hanno potuto opporsi.

15:59 - Vettel tocca la barriera mentre stava facendo un buon giro. Giro clamoroso di Hamilton, è primo in 1'10"166.

15:57 - Tre minuti alla fine, i driver escono per l'ultimo tentativo.

15:53 - Hamilton chiude secondo a 231 millesimi dal compagno.

15:51 - Verstappen si infila al secondo posto, 389 millesimi di ritardo da Valtteri. Hamilton si è rilanciato dopo un errore nel giro precedente.

15:50 - Bottas davanti in 1'10"252, tempo pazzesco! Vettel secondo a 695 millesimi. Gasly terzo a 867.

14:48 - È iniziato il Q3! I piloti escono in pista per giocarsi la pole position!

15:45 - Da segnalare un Verstappen velocissimo e che spera di poter insidiare le Mercedes per la pole position.

15:40 - Sventola la bandiera a scacchi del Q2. Eliminati Giovinazzi, Raikkonen, Grosjean, Norris e Hulkenberg.

15:38 - Record per Verstappen, ch chiude in 1'10"618. Per 83 millesimi è davanti a Bottas.

15:37 - Bottas e Hamilton sempre davanti, poi ci sono Verstappen e Vettel.

15:34 - Piloti al box prima di effettuare gli ultimi tentativi.

15:31 - Kvyat quarto su Toro Rosso e Sainz quinto su McLaren. Poi tra loro si infila Ricciardo. Nono Vettel, dovrà fare un altro tentativo per non rischiare.

15:29 - Verstappen si infila tra i piloti Mercedes, mentre Ricciardo è quarto su Renault. Vettel scivola in sesta posizione, dietro Gasly. Ovviamente Leclerc è deluso nel box Ferrari intanto.

15:28 - Bottas fa il miglior tempo in 1'10"701, nuovo record. Rifila 4 decimi a Hamilton.

15:25 - Semaforo verde: inizia il Q2 a Monaco!

15:20 - Il Q1 è terminato e le sorprese non sono mancate. Un vero colpo di scena l'esclusione di Leclerc, che per 52 millesimi non accede al Q2. Best lap di Vettel davanti ai piloti Mercedes e a Verstappen.

15:19 - Vettel fa il miglior tempo! Ma Leclerc è fuori! Clamoroso! Errore della Ferrari, che ha tenuto il monegasco al box mentre gli altri sono usciti in pista migliorando i rispettivi crono. Out pure Perez, Stroll, Russell e Kubica.

15:16 - Giovinazzi sale in ottava posizione, davanti al compagno Raikkonen. Vettel scese in sedicesima posizione, sarebbe fuori dal Q2 ora. Viene rimesso in pista per evitare l'esclusione. Leclerc dodicesimo, forse rischia pure lui che è al box fermo.

15:15 - Vettel rientra al box dopo aver toccato le barriere senza conseguenze particolari, per fortuna. È dodicesimo.

15:12 - Miglior tempo per Bottas in 1'11"562. Precede Verstappen e Hamilton di pochi millesimi, poi ci sono Gasly e Magnussen davanti a Leclerc.

15:09 - Magnussen si infila tra le Red Bull, è secondo. Vettel decimo, Leclerc sesto. In questo momento sarebbero eliminati Russell, Kubica, Stroll, Perez e Hulkenberg.

Kevin Magnussen con la Haas vuole fare ottime qualifiche a Monaco.

15:08 - Bottas risale in seconda posizione, poco dopo viene scavalcato da Gasly.

15:07 - Leclerc risale in terza posizione, a 424 millesimi da Verstappen. Bottas scivolato in dodicesima, Vettel in quindicesima.

15:06 - Verstappen davanti a tutti in 1'11"725, precede Hamilton e Albon.

15:04 - Leclerc in testa in 1'12"825, seguono Magnussen e Bottas. Poi Raikkonen e Hamilton in top 5. Vettel è tredicesimo, il traffico lo ha ostacolato. Piloti Red Bull senza tempi.

15:00 - Semaforo verde: parte il Q1! I piloti escono in pista. Sarà importante riuscire a trovare il margine per fare un giro pulito, dato che c'è traffico e dunque a volte possono sorgere problemi.

14:55 - Nonostante si parlasse di minaccia pioggia qualche giorno fa, in realtà il clima è ottimale a Montecarlo.

14:50 - Mancano 10 minuti all'accensione del semaforo verde che darà il via libera all'inizio del Q1, il primo turno di qualifiche che vedrà solamente i primi 15 piloti accedere al successivo Q2.

Lewis Hamilton tra i favoriti per la pole position nelle qualifiche di Monaco.

F1, il resoconto dopo le prove libere a Montecarlo

Manca ormai poco all'inizio delle tanto attese qualifiche del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula 1. Nel terzo e ultimo turno di prove libere in mattinata c'è stato l'acuto di Charles Leclerc con la Ferrari. Il pilota di casa, che ha preso una reprimenda per non aver rispettato una virtual safety car in FP3, spera di riuscire a poter dire la sua. Anche se i rivali della Mercedes partono sicuramente come favoriti per la conquista della pole position a Montecarlo.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno fatto vedere di essere velocissimi sul circuito cittadino del Principato. Oltre ad avere alto potenziale sul giro secco, hanno impressionato a livello di passa gara. C'è la concreta possibilità di vedere le Frecce d'Argento occupare ancora la prima fila e fare doppietta domenica. Ovviamente la concorrenza farà di tutto per evitare questo scenario.

In casa Ferrari grande lavoro per sistemare la monoposto di Sebastian Vettel, finito contro le barriere all'inizio della FP3. Errore per il quattro volte campione del mondo di F1, che però spera di riscattarsi nelle qualifiche. Attenzione anche alla Red Bull, che ha un Max Verstappen desideroso di mettersi dietro le rosse e provare magari ad insidiare anche le Mercedes. Da seguire con attenzione anche gli altri team, con Alfa Romeo e Toro Rosso che appaiono in buona forma in questo GP.