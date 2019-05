EA Sports rinnova l'accordo in essere con il massimo campionato spagnolo fino alla stagione 2023/2024: c'è il rebus Camp Nou.

di Massimiliano Rincione - 25/05/2019 17:56 | aggiornato 25/05/2019 21:01

FIFA 19 e la Liga: un matrimonio destinato a non concludersi quest'anno, bensì a continuare ancora per un altro lustro. Sì perché è notizia freschissima quella legata al rinnovo dell'accordo tra EA Sports e l'istituzione del massimo campionato spagnolo, che quindi resterà esclusivo appannaggio del titolo calcistico più in voga del momento almeno fino alla stagione 2023/2024.

Un gran bel colpo per EA Sports, che anche in FIFA 19 poteva vantare skin e loghi ufficiali del massimo campionato spagnolo, da sempre tra le competizioni più amate sia dai videogiocatori che dagli appassionati in generale. Un rinnovo che, di fatto, estromette PES - semmai avesse pensato ad un acquisto, ovviamente - dalla corsa ai diritti per il massimo campionato iberico, che offrirà a tutti i prossimi titoli targati EA Sports la licenza completa per la Liga. Ci sarà spazio per la stragrande maggioranza degli stadi - se non tutti - anche nelle prossime edizioni del gioco, dunque, considerando come già in FIFA 19 vi sia un ventaglio di arene iberiche licenziate non indifferente.

Nello specifico, gli stadi presenti quest'anno erano già 19, vale a dire tutti meno il Camp Nou: quest'ultimo, infatti, è esclusiva di PES, che in virtù dell'accordo stilato col Barcellona può vantare l'utilizzo dello storico impianto assieme ad una fedeltà di contenuti sui catalani davvero pazzesca. Difficile capire quale possa essere il destino dello stadio blaugrana sui prossimi FIFA, anche se ci riesce difficile pensare ad un possibile cambio di rotta nel breve periodo.

FIFA 19: le probabili cifre dell'accordo EA Sports-Liga

Non sono ancora state ufficializzate le cifre dell'accordo tra EA Sports e la Liga, che dunque resterà appannaggio di FIFA ancora per cinque anni. Si vociferà, però, si sia arrivati ad un incasso vicino ai 50 milioni complessivi, vale a dire 10 annui. Una cifra, questa, che coprirà l'iniziativa anche per quanto concerne il campo degli e-sports, con il massimo campionato spagnolo che ha già lanciato nel corso di questa annata la sua lega virtuale che vedrà, giocoforza, la sua seconda edizione già nel corso dell'anno prossimo e per tutte le stagioni a seguire.