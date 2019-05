Il parco automobili del portoghese si arricchisce di una fiammante McLaren, sfoderata sui social media da CR7.

di Redazione Fox Sports - 25/05/2019 07:29 | aggiornato 25/05/2019 07:34

Fino a poco tempo fa, quando Cristiano Ronaldo era ancora un giocatore del Real Madrid, si stimava che il patrimonio del suo parco automobili fosse all'incirca di 10 milioni di euro, doblone più, doblone meno.

Con il passare del tempo, però, la passione di CR7 per i motori non è certo scemata e lo conferma l'ultimo gioiellino entrato a far parte della sua scuderia, presentato con un semplice "Enjoy" sui propri social media.

Cristiano Ronaldo ha infatti sfoggiato un altro acquisto, una macchina "discreta", di quelle per evitare di essere notato in pubblico: una McLaren Sls fiammante, grigio metallizzato, mostrata attraverso un video e delle foto. Dalle immagini si può vedere infatti il calciatore della Juventus entrare nella sua villa a Torino a bordo dell'automobile dedicata a Niki Lauda, una versione speciale che al suo parco macchine non poteva davvero mancare.