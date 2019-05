La squadra di Marcelino torna a vincere un trofeo dopo 11 anni, mentre i balugrana si fermano dopo 4 trionfi consecutivi. Decisive le reti di Gameiro e Rodrigo, a nulla serve il 51esimo gol stagionale di Messi.

0 condivisioni

di Michele Pedrotti - 25/05/2019 22:52 | aggiornato 25/05/2019 22:59

Per la prima volta nella storia, la Finale di Coppa del Re si gioca al Benito Villamarin di Siviglia. A contendersela, per la quarta volta in questa competizione, sono Barcellona e Valencia. La squadra di Valverde, dopo essersi riconfermata in Liga, vuole sollevare la quinta Coppa consecutiva (mai nessuno ci è riuscito nella storia). Dall'altra parte, invece, i valenciani cercano il primo trofeo dal 2008 quando, guarda caso, l'allora squadra di Koeman vinse proprio la Coppa del Re in finale contro il Getafe.

Al termine di una partita ad altissima intensità, sono gli uomini di Marcelino a trionfare. Dopo il doppio vantaggio maturato nel primo tempo firmato Gameiro-Rodrigo, a nulla è servita la rete di Messi a un quarto d'ora dal termine. Successo storico quindi per i Murcielagos, che coronano una seconda parte di stagione praticamente perfetta, visto anche il raggiungimento del quarto posto in campionato. Il tutto proprio nell'anno del centenario del club.

Delusione invece per i blaugrana, che soprattutto nel primo tempo sono sembrati gli stessi visti ad Anfield contro il Liverpool, nell'ormai famigerata semifinale di Champions. Ad oggi si sa poco del futuro della squadra (Valverde resterà?), ma senz'altro c'è stato un brusco calo fisico e mentale nell'ultimo e decisivo mese della stagione.

La frustrazione di Messi per la sconfitta in Finale di Coppa del Re

Coppa del Re, Valencia show nel primo tempo

Passano cinque minuti e c'è una prima, colossale palla gol per il Valencia. Sulla pressione alta degli uomini di Marcelino, Lenglet scivola e regala il pallone in area a Rodrigo, che salta Cillesen e calcia in porta trovando però uno strepitoso Piqué, perfetto nell'intervento in scivolata sulla linea. La risposta del Barcellona è affidata, ovviamente, a una giocata personale di Lionel Messi. La Pulce calcia con il destro e trova la deviazione di Parejo, con la palla che esce di pochissimo.

Ma al 22' si rompe l'equilibrio, e a portarsi in vantaggio è il Valencia con uno splendido gol di Gameiro, al dodicesimo centro stagionale. Il francese ex Atletico Madrid, servito in area benissimo da Gaya, si libera con una finta di corpo di Jordi Alba e con il destro brucia Cillesen, rimasto immobile. Passano altri dieci minuti e i valenciani addirittura raddoppiano, questa volta con Rodrigo.

Bellissima azione della squadra di Marcelino, che costruisce sull'asse Coquelin-Soler e proprio quest'ultimo è decisivo con l'assist per il numero 19, al quindicesimo gol in questa stagione. Giusto far notare anche la difesa non impeccabile dei blaugrana, che subiscono ancora l'intensità degli avversari. Nel finale di primo tempo si fa vedere ancora Messi, questa volta con il mancino, fermato da una parata pazzesca di Domenech sul suo tiro dal limite.

Nella ripresa non basta Messi

Due novità immediate per il Barcellona, con Valverde che inserisce Vidal e Malcom rispettivamente al posto di Arthur e Semedo. Il Barça approccia bene nella ripresa, anche se la prima chance è firmata Guedes: destro secco dalla distanza e palla fuori di un soffio. Dall'altra parte si accende Messi, che con un gioco di prestigio salta due uomini in area e calcia con l'esterno mancino, colpendo in pieno il palo. Sulla ribattuta, poi, sbaglia clamorosamente Vidal che manda alto a due passi dalla porta.

Al 73' però la Pulce non sbaglia, spedendo in porta da un metro dopo la gran parata di Domenech su colpo di testa di Lenglet. E dunque è 2-1, con la squadra di Valverde che riapre tutto e che si porta letteralmente all'assedio della porta avversaria, mentre per il Diez è il 51esimo gol stagionale in 50 partite. Soliti numeretti. Con questo, inoltre, l'argentino diventa il primo giocatore nella storia della Coppa del Re a mettere la sua firma in ben sei finali.

Tornando al match, ci prova con qualsiasi mezzo il Barça nel finale. Il muro del Valencia però tiene bene, e al 94' Guedes fallisce anche il match-point calciando fuori da due passi. Ottava Coppa del Re in bacheca per la squadra di Marcelino, propria nell'anno del centenario.