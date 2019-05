Sono molto felice e orgoglioso di questo prolungamento. Voglio ringraziare il presidente e il club insieme per la fiducia che hanno riposto in me. Grazie anche al mio staff, questo significa che rafforzerò il mio obiettivo di portare questa squadra al massima delle sue ambizioni attraverso il lavoro di tutti.

Il Psg ha annunciato con un comunicato ufficiale l'estensione di un anno del contratto Thomas Tuchel , che sarebbe scaduto nel giugno 2020. Di conseguenza il suo impegno con il club parigino seguirà per le prossime due stagioni. L'allenatore tedesco ha espresso tutta la sua felicità per l'intesa trovata con la società:

