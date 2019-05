José Mourinho deve ancora decidere dove continuare la sua carriera da allenatore, ma allo stesso tempo ammette di non potersi permettere di farsi trasportare dalle emozioni nella sua scelta. Ne ha parlato a margine del Gran Premio di Monaco di questo fine settimana, dove è stato intercettato dai microfoni di Sky Sports F1 UK.

Il giornalista gli ha domandato quale potesse essere il suo futuro, e il 56enne - sollevato dal suo incarico da manager del Manchester United lo scorso dicembre - non si è tirato indietro:

Non lo so, sinceramente non lo so. L'unica cosa che so è che non posso essere emotivo. Devo essere razionale, non devo scegliere solo perché voglio lavorare o perché cerchi disperatamente una panchina. Devo scegliere il progetto giusto per me, che garantisca la giusta motivazione per me.