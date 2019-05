Il club rossonero valuta la super plusvalenza che deriverebbe dalla cessione del portiere.

di Redazione Fox Sports - 25/05/2019 07:50 | aggiornato 25/05/2019 07:55

Non solo Paris Saint-Germain, anche il Manchester United è sulle tracce del portiere del Milan Gigio Donnarumma, in vista della prossima sessione di calciomercato. In Inghilterra riportano l'interesse dei Red Devils, impegnati a ragionare sulla situazione legata a David de Gea, cui è stato offerto il rinnovo per il contratto in scadenza a giugno 2020.

Le titubanze del portiere spagnolo hanno preoccupato all'Old Trafford, ecco perché è stata presa in considerazione l'idea di investire per un nuovo estremo difensore, con Donnarumma in cima alla lista delle preferenze.

Costerebbe tra i 50 e i 55 milioni, ha appena 20 anni e un futuro davanti a sé. E poi, se il Milan di Gattuso non dovesse riuscire a entrare nella prossima Champions League, qualche sacrificio sul calciomercato dovrà essere messo in preventivo dalla società rossonera. Gigio ha già fatto sapere di voler restare, ma l'eventuale cessione del portiere garantirebbe una plusvalenza monstre. E questo è un dettaglio assolutamente da non sottovalutare.