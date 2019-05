Il Liverpool, dopo il no di un anno fa, è tornato alla carica per Fekir e stavolta è davvero a un passo dalla chiusura per 55 milioni. Aulas conferma: "Nabil andrà via".

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 25/05/2019 12:32 | aggiornato 25/05/2019 12:37

Il Liverpool torna alla carica per Nabil Fekir e sembra che ora abbia tutta l'intenzione di chiudere una trattativa che un anno fa sembrava sul punto di andare in porto e invece si arenò proprio a un passo dalla fumata bianca. 12 mesi fa fu decisiva l'opposizione del presidente del Lione, Aulas, che furioso per le fughe di notizie che avevano caratterizzato la trattativa decise di interromperla proprio quando tutto appariva fatto e Fekir si apprestava a diventare uno degli acquisti più cari dell'estate di calciomercato.

Ora però lo scenario è cambiato, il Liverpool non ha mai fatto uscire il francese dai propri radar. L'attaccante è un pallino di Klopp che lo vede come l'uomo giusto per rinforzare il pacchetto offensivo. Fekir può agire da esterno e da prima punta e quindi potrebbe essere più di un'alternativa sia alla coppia Salah-Mané, che a Firmino.

Nelle ultime ore, come riporta il Mirror, c'è stata una decisa accelerata da parte dei Reds che hanno bussato di nuovo alla porta di Aulas presentando un'offerta da 55 milioni di sterline. Oltre 62 milioni di euro. Una proposta che sta facendo vacillare il Lione che potrebbe dare a breve l'ok per la partenza del proprio gioiello. Per Fekir è pronto un contratto di cinque anni a 4 milioni a stagione.

Calciomercato, Fekir-Liverpool: stavolta ci siamo

Calciomercato, Aulas: "Sappiamo che Fekir andrà via"

Insomma tutti i pezzi del puzzle sembrano comporsi affinché Fekir possa finalmente abbracciare Klopp e il Liverpool. Quello andato in scena un anno fa del resto fu un epilogo inaspettato e doloroso per il giocatore che non ha mai nascosto la delusione per il no del presidente del Lione alla sua cessione. Un no di calciomercato che ha condizionato anche la stagione sul campo del classe '93 che, dopo aver vinto il Mondiale con la Francia, ha segnato solo 12 gol a fronte dei 23 di quella passata.

Adesso tutto sembra pronto affinché il matrimonio si consumi e l'esclusione dalle ultime gare del Lione, con l'attaccante nemmeno convocato, sembrano portare proprio nella direzione di un suo addio. Come conferma il patron del Lione:

Non è stato convocato perché sappiamo che andrà via. Dobbiamo dire grazie a Nabil per tutto quello che ha dato al club, abbiamo capito che è il momento per lasciarlo andare.

Il Liverpool attende il primo giugno, l'ennesimo appuntamento con la storia e la finale di Champions contro il Tottenham. Poi sarà tempo di calciomercato e probabilmente il primo colpo in entrata sarà proprio Nabil Fekir. Finalmente.