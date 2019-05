L'inglese classe 1996, gestito dalla stessa di Strakosha (la Stellar Football), ha visitato il centro sportivo di Formello nei mesi scorsi e sarebbe disponibile al trasferimento. Il suo contratto con i Blues scade nel 2021 e la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro. La trattativa resta molto complicata, soprattutto se alla fine dovesse rimanere in panchina Sarri che ha dimostrato di voler puntare sul ragazzo. Ma è una pista che va tenuta in grande considerazione.

Il Bruges, che sta prendendo dal Viktoria Plzen il centravanti Michael Krmencik, dovrebbe incassare tra i 16 e i 18 milioni. Una cifra sostanziosa considerando che un anno fa Wesley era valutato 9. Ma non solo un attaccante. Il direttore sportivo Igli Tare - riporta Lalaziosiamonoi.it - ha messo nel mirino anche Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Chelsea che si è appena rotto il tendine d'Achille durante un'amichevole e dovrà restare ai box per diversi mesi, saltando la finale di Europa League contro l'Arsenal.

Mentre il futuro di Simone Inzaghi è ancora avvolto dal mistero, in casa Lazio si pensa anche a rinforzare la rosa della prossima stagione. Il primo acquisto è vicinissimo e si tratta di un giocatore già cercato insistentemente dai biancocelesti la scorsa estate. Risponde al nome di Wesley, attaccante brasiliano che in stagione ha collezionato 48 presenze, 17 gol e 10 assist con la maglia del Bruges. Arriverà quindi con un anno di ritardo per sostituire il partente Felipe Caicedo, richiesto in Spagna, Cina, Inghilterra ed Emirati Arabi.

L'attaccante brasiliano è a un passo dal trasferimento in biancoceleste. Più complicata la trattativa per il centrocampista inglese che piace tanto al direttore sportivo.

