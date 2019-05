I Blues non hanno bisogno di vendere e sparano alto per il fantasista belga. L'offerta del Real Madrid è lontana.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 25/05/2019 10:19 | aggiornato 25/05/2019 10:24

Il Chelsea è disposto a trattare il trasferimento di Eden Hazard nel prossimo calciomercato, ma questa non è comunque una buona notizia per il Real Madrid. Come riportato da Sky Sport News britannico, infatti, i Blues avrebbero stanziato una base d'asta per il talento belga, sparando come prezzo del cartellino la "modica" cifra di 130 milioni di sterline, circa 150 milioni di euro.

Considerando che il Real Madrid non si sarebbe voluto muovere troppo dalla sua proposta di 100 scarsi (tenendo in considerazione anche la vicinanza della scadenza contrattuale del giocatore a giugno 2020), la forbice tra domanda e offerta è al momento troppo ampia per poter pensare a un accordo da raggiungere in breve termine.

Sky Sports News spiega che in ogni caso il Chelsea non si senta affatto sotto pressione per vendere e le trattative per l'eventuale cessione di Hazard sarà gestita direttamente dal direttore dei Blues, Marina Granovskaia.