Il CEO dei bavaresi conferma il tecnico croato: "Niko non è mai stato in discussione",

di Redazione Fox Sports - 25/05/2019 08:48 | aggiornato 25/05/2019 11:53

Niko Kovac sarà l'allenatore del Bayern Monaco anche nella prossima stagione. A dirlo è stato il CEO del club bavarese, Karl-Heinz Rummenigge, che ha preso parola prima della finale di Coppa di Germania tra Bayern e Lipsia:

Niko Kovac non è mai stato in discussione, sarà il nostro allenatore anche nella prossima stagione

Nessun dubbio quindi, nonostante nei giorni scorsi in Germania parlassero di van Bommel come sicuro sostituto del croato. Che alla sua prima stagione sulla panchina bavarese ha vinto la Bundesliga, recuperando ben 9 punti al Borussia Dortmund, e in Champions League è stato eliminato agli ottavi dal Liverpool.

Risultati non esaltanti ma evidentemente sufficienti per ottenere la riconferma. A Kovac spetterà ora l'arduo compito di guidare il Bayern in una stagione in cui ci saranno tanti cambiamenti, la prima senza due colonne portanti come Robben e Ribery.