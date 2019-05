Il tecnico parla alla vigilia della sua ultima partita sulla panchina bianconera: "Sono venuto qui solo per salutarvi e dare la formazione".

di Daniele Minuti - 25/05/2019 14:09 | aggiornato 25/05/2019 14:34

la Juventus si prepara a chiudere la sua stagione con l'impegno dell'ultima giornata di campionato in casa della Sampdoria e a salutare il suo allenatore Massimiliano Allegri, che nella prossima annata non si siederà più sulla panchina della squadra bianconera.

Il livornese saluterà a Marassi dove nel 2015 festeggiò la vittoria del primo dei suoi 5 Scudetti consecutivi conquistati con la Vecchia Signora, per poi probabilmente continuare ad allenare anche se è ancora incerta la sua prossima destinazione.

Allegri ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Juventus, sfida che non conta nulla in termini di classifica se non quella dei marcatori. L'allenatore si è seduto per l'ultima volta nella sala dell'Allianz Stadium rispondendo alle domande dei giornalisti da tecnico bianconero.

Allegri ha parlato prima di Sampdoria-Juventus

Allegri: "Il mio futuro? Prossimamente su altri schermi..."

Nella conferenza stampa tenuta prima dell'ultima giornata del campionato 2018/2019, Allegri ha subito chiarito che in questo suo ultimo appuntamento ci sarà poco da dire rivelando l'11 titolare che scenderà in campo contro la Sampdoria.

Sono qui con voi per salutarvi e vi dico anche la formazione della partita di domani. Con alcuni giornalisti ci vedremo domani, con altri prossimamente "su altri schermi". Domani giocano Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Emre Can, Pereira; Dybala, Kean. Ma se Spinazzola recupera, gioca lui al posto di Pereira.

L'allenatore ha dato anche qualche aggiornamento spiegando i motivi delle assenze di due pezzi da 90 come Cristiano Ronaldo e Szczesny. E che domani si aspetta comunque una buona prova da chi scenderà in campo in casa dei blucerchiati.