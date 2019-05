Il commissario tecnico ha diramato la lista degli azzurrini chiamati per il raduno che precederà l'importante appuntamento di metà giugno: in attesa di Kean, Barella e Zaniolo ci sono Calabria, Cutrone, Meret e Tonali.

Manca ormai meno di un mese all'inizio degli Europei Under 21, manifestazione importantissima a livello giovanile che l'Italia ha vinto in passato in 5 occasioni - si tratta di un record - ma che allo stesso tempo ha visto gli azzurrini per l'ultima volta sul gradino più alto del podio addirittura nel lontano 2004. Da allora non sono mancate le battute a vuoto per un movimento a lungo apparso in crisi, che però nell'ultimo periodo sembra aver ritrovato nuova linfa e desideroso di riprendersi il posto che gli spetta nel panorama continentale.

L'Italia Under 21 è attesa come grande protagonista nell'Europeo di categoria che organizzerà in casa, in collaborazione con San Marino, e che andrà in scena dal prossimo 16 giugno: inseriti nell'ostico gruppo A con Spagna, Polonia e Belgio, i ragazzi allenati da Luigi Di Biagio dovranno farsi valere e potranno farlo contando anche su diversi giocatori di grande spessore e che vantano già una discreta esperienza ad alto livello come Nicolò Barella, Nicolò Zaniolo e Moise Kean.

I tre, nel giro della Nazionale maggiore di Roberto Mancini, potrebbero aggregarsi in seguito alla lista dei 26 pre-convocati diramata nella serata di oggi dal ct Di Biagio per un raduno che si terrà a Roma dal 29 maggio all'8 giugno e che servirà per preparare al meglio l'importante appuntamento dove gli azzurrini non possono proprio deludere. Non mancano comunque nomi di spessore, dai milanisti Davide Calabria e Patrick Cutrone ai portieri Meret e Audero, tra i migliori nella Serie A appena conclusa rispettivamente con le maglie di Napoli e Sampdoria.

Davide Calabria e Patrick Cutrone, stelle del Milan e dell'Italia Under 21 di Luigi Di Biagio.

Europei Under 21, i 26 pre-convocati dal ct Di Biagio per il ritiro di Roma

Di seguito la lista dei 26 pre-convocati, che il 6 giugno, a 10 giorni dall'inizio della 22esima edizione del Campionato Europeo di calcio Under 21, sarà ridotta a 23 nomi.

Portieri

Emil Audero (Sampdoria)

Alex Meret (Napoli)

Lorenzo Montipò (Benevento)

Difensori

Claud Adjapong (Sassuolo)

Alessandro Bastoni (Parma)

Kevin Bonifazi (SPAL)

Arturo Calabresi (Bologna)

Davide Calabria (Milan)

Fabio De Paoli (Chievo Verona)

Federico Dimarco (Parma)

Sebastiano Luperto (Napoli)

Giuseppe Pezzella (Genoa)

Filippo Romagna (Cagliari)

Centrocampisti

Francesco Cassata (Frosinone)

Gaetano Castrovilli (Cremonese)

Manuel Locatelli (Sassuolo)

Rolando Mandragora (Udinese)

Alessandro Murgia (Spal)

Sandro Tonali (Brescia)

Luca Valzania (Frosinone)

Attaccanti

Federico Bonazzoli (Padova)

Patrick Cutrone (Milan)

Simone Edera (Bologna)

Gabriele Moncini (Cittadella)

Riccardo Orsolini (Bologna)

Vittorio Parigini (Torino)