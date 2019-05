Il presidente neroverde, milanista conclamato, parla in vista della sfida in trasferta alla Dea che deciderà le sorti della corsa alla Champions League.

Giorgio Squinzi avvisa il suo Milan. Il presidente del Sassuolo, da sempre tifosissimo dei rossoneri, si troverà suo malgrado a rappresentare l'ago della bilancia per la corsa alla prossima Champions League: qualora gli uomini di Roberto De Zerbi riuscissero a fermare la lanciatissima Dea di Gian Piero Gasperini, infatti, il Diavolo potrebbe beneficiare dell'assist in caso di contemporanea vittoria sul campo della Spal. In parole povere, se il Sassuolo fa risultato e il Milan vince, quest'ultimi vanno in Champions League chiudendo il campionato di Serie A 2018/2019 tra le prime quattro.

Impresa facile a dirsi, molto più complicata a farsi: sì perché, all'Atleti Azzurri d'Italia, una Dea caricata dall'ultima gara casalinga in questa stagione di Serie A proverà a chiudere col botto, rendendo realtà il sogno coltivato mese dopo mese: certo, in questo incastro davvero pazzesco potrebbe anche andarci sotto l'Inter, in caso di sconfitta a San Siro contro l'Empoli e conseguenti vittorie di bergamaschi e rossoneri. Ciò nonostante, Squinzi guarda soltanto al suo Sassuolo e pensa alle difficoltà della gara di Bergamo: un impegno proibitivo o quasi per il patron degli emiliani, che intervistato da La Gazzetta dello Sport ha così presentato la sfida.

Fare un favore al Milan? Sarà difficile. L'Atalanta è forte ed ha il morale alto. Mi piace, è una bella squadra con un bravo allenatore e dirigenti di grande livello. Sono la dimostrazione di quanto, anche nel mondo del calcio, sia importante l'occhio dell'imprenditore. Noi faremo di tutto per vincere, ma ripeto: sarà una gara complicata.

Spazio anche per una stoccata al tecnico Roberto De Zerbi, bacchettato a seguito della flessione patita nella seconda parte di stagione in Serie A. Un trend negativo che ha avuto come maggior coefficiente l'addio di Kevin-Prince Boateng, chiave di volta nel sistema di gioco dell'ex Benevento nella prima parte di stagione non degnamente sostituita in sede di mercato.

Non sono soddisfatto della nostra stagione, potevamo avere 15 punti in più e combattere anche noi per le zone alte della classifica. De Zerbi mi piace, ma deve curare di più la fase difensiva. Babacar non mi convince.

Atalanta-Sassuolo che sarà anche una partita nel segno di Duvan Zapata, attaccante oggi alla Dea ma acquistato nel 2013 da un Napoli che lo strappò al fotofinish al Sassuolo: Squinzi che, ricordando questa vicenda, non nasconde tutt'oggi un po' di fastidio, pur definendo il suo Sassuolo come una società che non porta rancore.